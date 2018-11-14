Снегопад в Киеве превратился в дождь, под вечер все будет покрыто льдом

Сегодня, 15:15

К вечеру температура воздуха снизится и все замерзнет

Фото: Юлия Вустилка-Смирнова
Фото: Юлия Вустилка-Смирнова

Киев уже перешел от снегопада в фазу дождя. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Это – очень опасно. Ведь ближе к вечеру температура воздуха будет снижаться и все вокруг, включая дороги и тротуары, может покрыться льдом. Оставьте автомобили возле офисов, добирайтесь транспортом домой", – порекомендовала Диденко.

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Ранее в пресс-службе ГСЧС Киева предупредили, что днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Киеве пройдет снег с дождем, образуется снежный покров высотой 3-6 см, местами возникнет налипание мокрого снега и гололед.

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Напомним, до середины дня 14 ноября в столицы были зафиксированы почти 300 ДТП. Водителей с летней резиной просят не выезжать на улицы города. Повсеместно работает спецтехника КП "Киевавтодор".

Кроме того, весь город остановился в 9-бальных пробках. Заторы образовались на ключевых магистралях города, на всех мостах с правого на левый берег, а также в центре Киева. В Соломенском районе заторы произошли возле метро "Шулявская", на Индустриальном мосту.
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