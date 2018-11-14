Снегопад в Киеве: до середины дня зафиксировали почти 300 ДТП

Сегодня, 13:59

Водителей с летней резиной просят не выезжать на улицы города

Снегопад в Киеве: до середины дня зафиксировали почти 300 ДТП

По состоянию на 13:00 к правоохранителям поступило 294 обращения о ДТП в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

В полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

"Учитывая погодные условия и дорожную обстановку (снегопад), советуем воздержаться от поездок на большие расстояния и максимально ограничить время пребывания на улице", – добавили правоохранители.

Как отмечают в группе dtp.kiev.ua, 14 ноября столичные водители массово выехали на летней резине. Отмечается, что повреждения в авариях получили более 150 автомобилей.

Ранее мы сообщали, что по всему Киеву образовались пробки. В центре города, на Владимирском спуске машины буксуют на месте, из-за чего образовалась огромная пробка с Подола. Кроме того, затруднено движение на всех мостах в направлении правого берега. В Соломенском районе заторы произошли на Кардачах, возле метро "Шулявская", на Индустриальном мосту.

Кроме того, на Шулявском мосту образовалась огромная пробка из троллейбусов. Из-за затора и поломок транспорта в шеренгу выстроились как минимум 13 "рогатых".
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