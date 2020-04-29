Содержание токсичных веществ в воздухе Киева превысило норму в 11 раз

В воздухе Киева с 21 по 27 апреля содержание токсичных веществ превысило норму в несколько раз. В частности, на улице инженера Бородина концентрация диоксида азота была превышена в 11 раз. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, в воздухе Киева было отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

пыли – в 1,3-2,1 раза на проспекте Победы, улицах Александра Довженко, Каунасской, на Бессарабской и Демеевской площадях, Оболонском проспекте;

диоксида серы – в 2,5-2,9 раза на проспекте Победы, улицах Александра Довженко, инженера Бородина, площадях Демеевской, Бессарабской; в 1,9-2,4 раза – на всех постах города, исключая проспекта Науки, 37 (у метеоплощадки обсерватории);

оксида углерода – в 1,1 раза на проспекте Победы;

диоксида азота – в 11 раз на улице инженера Бородина; в 9,2-9,7 раза – на Демеевской площади, проспекте Победы, улице Каунасской; в 5,0-6,5 раз на Бессарабской площади и Оболонском проспекте; в 3,7-4,9 раз – на всех постах города, за исключением проспекта Науки;

формальдегида – в 3,0-3,5 раза на улицах Александра Довженко, Попудренко, Бессарабской площади и проспекте Победы; в 1,7-2,9 раза – на других постах города.

В целом, как отмечают метеорологи, по сравнению с предыдущей неделей, содержание диоксида азота в воздухе города повысилось, а содержание пыли значительно снизилось после пылевой бури 16 апреля. Также в течение недели наблюдалось постепенное снижение концентраций всех примесей в воздухе города.

В обсерватории отметили, что учитывая прогнозы Укргидрометцентра на ближайшие дни, циклонический характер погоды не будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

Напомним, на этой неделе синоптики прогнозируют в столице грозы.

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