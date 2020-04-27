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На Киев надвигаются грозы

27 апреля, 09:23

Наталья Руда

Температура воздуха в столице поднимется до +20...+22 градусов

В Киеве на этой неделе синоптики обещают теплую и сухую погоду, однако к концу недели ожидаются грозы. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В понедельник, 27 апреля, в Киеве и области днем температура воздуха поднимется до +13...+15 градусов, ночью будет до +1...+5 градусов.

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Во вторник, 28 апреля, в столице и Киевской области днем будет до +14...+16 градусов, ночью обещают +4...+6 градусов.

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В среду, 29 апреля, в столице и в регионе потеплеет до +20...+22 градусов днем, ночью будет +6...+8 градусов.

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В четверг, 30 апреля, днем в Киеве и области прогнозируют дождь с грозой, до +21...+23 градусов, ночью будет +10...+12 градусов.

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В пятницу, 1 мая, днем в Киеве и в области ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем будет до +18...+20 градусов, ночью обещают до +10...+12 градусов.

Напомним, в середине апреля столицу и регион накрыла пыльная буря.

Кроме того, в этом месяце наблюдалась критическая ситуация с качеством воздуха в столице. Так, Киев неоднократно попадал на первые места антирейтинга городов мира по уровню загрязненности воздуха.

Новости "Сегодня" ранее писали, как проверить качество воздуха и кому из специалистов доверять. Подробнее смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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