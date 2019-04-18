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Спасение детского садика: киевляне своими силами восстановили территорию детского учреждения

Сегодня, 18:23

Здание пустовало почти 30 лет

В столице взялись восстанавливать заброшенный детсад, который десятилетиями не использовали по назначению. Здание долгое время пустовало, а пьяные компании замусорили помещения внутри. Киевляне устроили там уборку.

С граблями, лопатами и мешками, несмотря на мелкий дождь, восстанавливать детсад пришли и жители микрорайона, и коммунальщики. Люди перекопали клумбы и убрали мусор. А под кустом натолкнулись на неожиданную находку – сонную семью ежей.


Анна Жила пришла на уборку с двухлетней Кариной, потому что собирается отдать дочь именно в этот садик.

"Мне пришло приглашение до 525-го садика, но от нас немножко далековато. Если я буду видеть, что здесь действительно будет строиться садик, а не просто это будут разговоры – то, конечно, подождем", – говорит киевлянка.

Последний раз дошкольники бегали по коридорам детсада в начале 90-х. После этого почти 30 лет детский сад пустовал. В 2010-м мэрия отдала помещение Генпрокуратуре. Ведомство хотело возводить здесь жилые дома, но в столице увеличилось количество детей и по просьбе города детсад ГПУ вернула. Но помещение почти потеряли снова из-за мародеров.

"Несколько дней назад была уже снята официальная охрана из этого помещения. И за эти два дня здесь уже начали происходить всякие процессы, которые можно охарактеризовать как хищение. Были разбиты окна, выломаны двери, вытянуты батареи, устроен пожар", – рассказал Андрей Странников, председатель бюджетной комиссии Киеврады.

Новоселье столичные депутаты планируют на осень следующего года. Обещают капитально отремонтировать здание. В этом саду можно разместить две сотни детей.

Как мы писали ранее, в Киеве продолжает обостряться проблема нехватки садиков и школ. Согласно статистическим данным, за последние десять лет количество школ в столице сократилось, а вот число учеников – выросло. Аналогичная история и с детскими садами, в которых очереди расписаны на несколько лет вперед. Из-за этого в группах и классах учится по 35-40 детей.

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Тег Киев, детский сад, уборка, детский садик

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