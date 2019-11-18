Стало известно, где и когда попрощаются с худруком балета Национальной оперы

Прощание с народной артисткой пройдет в помещении Национальной оперы в Киеве 20 ноября

/ Фото: Сегодня

Прощание с народной артисткой Украины, художественным руководителем балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко Анико Рехвиашвили, которая ушла из жизни 16 ноября, состоится 20 ноября в помещении театра. Об этом сообщает пресс-служба Нацоперы на своей странице в Facebook.

"Прощание с художественным руководителем балета Национальной оперы Украины Анико Рехвиашвили состоится в среду, 20 ноября, в помещении театра. 11:00", – говорится в сообщении.

Реклама

В Национальной опере ранее сообщали, что талант Рехвиашвили раскрылся во многих постановках балетной труппы, осуществленных на протяжении последнего десятилетия, и особенно после 2013 года, когда она была назначена художественным руководителем.

Напомним, 5 октября умерла известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май. Звезде сериала "Возвращение Мухтара 5" было 33 года. Она родилась 12 июня 1986 года. В 2007 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. За свою карьеру Май снялась в более 40 украинских фильмах и сериалах. У Марины Куклиной остались муж, режиссер Андрей Май, и маленький сын.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама