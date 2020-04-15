Столичную Куреневку "захватили" утки

На столичной Куреневко по дворам между жилых домов гуляют утки. Местные жители заметили птиц и сфотографировали их.

"Похоже, феномен пробуждения природы дошел и до нашего района... Эти фото я сделал только в одном из спальных дворов Куреневке. Утки в удалении от водоема чувствуют себя во дворе спального квартала, как у себя на озере", - написал местный житель Томас Румшас в Facebook и опубликовал фото.

Ранее сообщалось, что жители столичных Позняков обратили внимание на разгуливающих среди жилых высоток коз. Также на проспекте Гузара в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. При этом жители столицы предположили, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, иронизируя, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит так хорошо живут".

Также в киевском метро сфотографировали необычного пассажира. В вагоне заметили мужчину, который держал на руках лису. На животное была надета шлея с поводком.

Тем временем в Великобритании карантинный городок "захватили" дикие козы:

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