Столичный фотограф запустил уникальный фотопроект

Мастер задумал социальный проект, где своих героев хотел показать такими, как они есть

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Новый социальный фотопроект, который рассказывает об украинцах различных социальных статусов, стартовал в Украине.

За фотокамерой Роман Пашковский – серьезно снимает с 2013-го, специализируется на портретах и ​​семейной фотографии. Стоимость его фотосессии стартует от трех тысяч гривен.

А год назад мастер задумал социальный проект, где своих героев хотел показать такими, как они есть.

Но на этот раз платили не ему, а он – по 50 гривен за фото и рассказ, на что потратят деньги. Не отказывал никому из тех, кто заинтересовался предложением. Объявления расклеивал вместе с друзьями в электричках и возле метро. Говорит: многие пришли в фотомастерскую именно из-за денег.

"Здесь была чисто финансовая история, никто меня не спрашивал о портрете, никому он не интересен был", – рассказывает фотограф.

В январе к Роману пришла и 83-летняя Алла Павловна. Не скрывает – ухватилась за шанс хотя бы немного подзаработать. Признается – на пенсию полторы тысячи гривен – не может себе много позволить. Своих полсотни потратила в основном на на фрукты.

"У меня две статьи расходов – фрукты и книги", – делится Алла Игнатуша, участница фотопроекта.

Это вторая профессиональная фотосессия в ее жизни. Женщина не считает себя фотогеничной, а потому и в

фотосалонах бывала нечасто. Последней фотографией довольна, говорит – выглядит на ней лет на 10 моложе.

Фотограф же рассказывает – запланировал снять 100 таких портретов, готовы – уже 38. Платит "моделям" из своего кармана. Но были и такие, кто приходил, фотографировался – но денег им было мало.

Также фотограф говорит, что не все отвечали честно, на что потратят заработанное. Но многие признавались: добавит еще пару сотен – и приобретет одежду, или – потратит на еду, проезд и алкоголь.

Однако некоторые участники проекта заработали больше, чем просто 50 гривен. Так, актриса Людмила, после паузы без ролей, получила предложение сниматься в кино.

"Оказываеться, что после того, как она ушла от меня, у нее понеслось все, она снялась в трех сериалах достаточно известных и вчера была на пробах нового сериала. Оно дало какой-то результат", – рассказывает мужчина.

Роман говорит: цель фотопроекта – показать украинцам, что для каждого эта сумма имеет разное значение: для одних 50 гривен – мизер, а для других – шанс не остаться голодными.

Ранее мы писали о том, что фотограф Кристиан Велер нашел интересный способ показать всю гамму эмоций у собак, которые ловят еду, и назвал этот проект "Лакомство". Собаки выглядят очень смешными и уморительными, когда пытаются поймать вкусняшку, а кадры процесса смотрятся волнительно и забавно.

А французский фотограф Тибо Бунуст в рамках своего проекта снимал жителей одной гостиничный комнаты. Каждый человек переживает свою историю, в то время как комната мотеля обеспечивает приватность. Персонажей много, но во всех похожее состояние – одиночество.

Кроме этого, мы писали, что британец Саймон Хупер из Лондона воспитывает четырех дочерей и ежедневно делится фотографиями семейного быта с подписчиками в Instagram. А их у него немало – более 760 тысяч.

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