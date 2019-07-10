Судьба дач, которые забрали из-за стройки моста на Троещину: людям обещают домики и озеро

Десятки людей с Русановских садов ждут обещанных дач 9 лет, деньги на строительство нашли

Фото: Укринформ.

Власти Киева выделили из бюджета 109,7 млн грн на достройку домов для дачников с Русановских садов, чьи участки попадают в зону строительства Подольско-Воскресенского моста. "Сегодня" выяснили, на что хватит денег.

Вопрос с расселением русановских дачников тянется 10 лет. Всего под снос тогда попало 259 участков. Некоторые хозяева раньше согласились обменять их на квартиры на Харьковском массиве, другие получили деньги — сумма оговаривалась лично с каждым. А 24 человека захотели получить компенсацию в виде земучастка с домиком. Таким пообещали дать землю и построить дачи площадью 30—100 кв. м в Быковне. Но люди жалуются, что новой недвижимости так и не дождались. Строительство началось еще в 2011 году, но вскоре было заморожено.

"В 2012 году я должен был получить новую дачу в кооперативе в Быковне, но ее до сих пор не построили. Некоторые мои соседи сами достраивают свои домики, на государство уже не надеются", — сетует Александр, один из жителей Русановских садов.

Быковня. Дачные домики для переселенцев с Русановских садов тоже стали долгостроем. Фото: facebook.com/С. Бугеров

Только сейчас появились средства на окончание работ по строительству, до 2020 года все должно быть готово. В начале июля КП "Дирекция строительства инженерно-транспортных сооружений Киева" объявила тендер на 109,7 млн грн на достройку поселка в Быковне. По условиям, генподрядчик обязуется не только довести до ума 24 дачных домика и сделать в них ремонт, но и обеспечить участки всеми необходимыми инженерными коммуникациями (газ, вода), проложить к ним дорогу.

"Людям в свое время пообещали очень много — дома под ключ и инфраструктуру, а финансирования на это не было. Сейчас наша цель — создать комфортный поселок в течение двух лет", — говорит Александр Здольник, главный инженер КП.

Для русановских переселенцев в Быковне также обещают создать искусственный водоем площадью 2000 кв. м, обустроят пост для охраны, стоянку для пожарной машины и зоны отдыха — детские площадки, турники. Озеленить планируют 40 тыс. "квадратов" территории.

Напомним, на Подольско-Воскресенском мосту сейчас идут активные работы: строители разбирают ржавые подпорки, укладывают асфальт на участке моста в сторону Троещины. Авто по мосту обещают пустить уже осенью 2020 года.

Как рассказал "Сегодня" главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник,там начали асфальтировать левобережную часть перехода.

За все годы на мост было потрачено около 5 млрд грн бюджетных средств. В 2018 году выполнено работ на более чем 500 млн грн. В частности, на мосту укрепили опоры и соорудили несколько новых. Длина мостового перехода от ул. Межигорской до бульвара Перова – более 10 километров.

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