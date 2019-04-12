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Судьба кинотеатра "Киев": в КГГА рассказали, когда состоится конкурс по аренде

Сегодня, 15:25

В КГГА уточнили, что конкурс никто не приостанавливал

Фото: Игорь Карпов
Фото: Игорь Карпов. Фото: Сегодня

Конкурс на право аренды помещения кинотеатра "Киев" состоится в понедельник, 15 апреля, сообщается на сайте КГГА. В начале января этого года истек договор аренды помещений кинотеатра между городом и частной компанией, которая арендовала его 20 лет, – и дальнейшее существование 67-летнего памятника архитектуры оказалось под вопросом. Многие горожане опасаются, что кинотеатр закроют, а в его помещениях откроют рестораны и магазины.

"Распространена информация в некоторых СМИ о приостановке конкурса не соответствует действительности", - заявили в КГГА.

Отмечается, что конкурс будет проведен путем открытого аукциона.

"Городские власти совместно с общественностью прописали условия конкурса так, чтобы за кинотеатром в дальнейшем было сохранено его фестивальное и артхаусное направления", – уточняется в сообщении.

Начало конкурса запланировано на 14:00  в помещении Киевской городской государственной администрации (зал 1017). Также за заседанием комиссии можно будет следить онлайн.

Ранее киевляне, чтобы спасти любимый кинотеатр, составили петицию на сайте Киеврады, призывая власти обеспечить дальнейшую работу кинотеатру "Киев".

Напомним, в прошлом году в столице прекратил свою работу кинотеатр "Кинопанорама" на улице Шота Руставели.

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Тег Киев, аренда, кинотеатр

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