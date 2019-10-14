Табу на ночной алкоголь в столице окончательно отменили

/ Фото: Александр Яремчук

Верховный суд признал незаконным решение Киевсовета от 2017 года о запрете продажи алкоголя в стационарных объектах торговли в городе с 23:00 до 10 часов утра. Соответствующее решение есть на сайте Единый реестр судебных решений.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Постановление Киевсовета №19/1023 от 10 апреля 2017 года о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным суд первой инстанции — Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд.

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Киевсовет подал кассационную жалобу, но Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций. Отметим, что речь идет именно о постановление №19/1023 от 10 апреля 2017 года.

В то же время действующий запрет на продажу алкоголя действует на основании решения Киевсовета №1529/5593 от 27 сентября 2018 года.

Решение о запрете вступило в силу в столице 24 октября 2018 года. Запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Их ночью больше нельзя купить в магазинах, но можно в кафе, барах, ресторанах и тому подобное.

Напомним, в 2018-м проект решения о запрете продавать алкоголь ночью вызвал бурную дискуссию в Киевраде. Депутаты спорили, до какого времени должны действовать ограничения. Звучало, в частности, предложение "снизить градус", чтобы запрет действовал не до 10 утра, а до 8. Однако это предложение большинство не поддержало, хотя его выносили на голосование дважды. В итоге за проект решения проголосовали 77 человек.

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