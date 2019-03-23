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Толока на Трухановом острове: десятки активистов очистили сотни метров побережья Днепра

Сегодня, 16:56

За три часа работы были собраны полсотки мешков мусора

Толока на Трухановом острове: десятки активистов очистили сотни метров побережья Днепра Другие новости За три часа работы были собраны полсотки мешков мусора

В Киеве прошла субботняя толока – в столице убирали побережье Труханова острова, являющегося одним из любимых мест отдыха горожан.

Вместо того, чтобы сидеть дома 10-летняя Софийка решила провести время с пользой. Девочка хочет убрать любимое место, на которое часто приезжает летом с родителями.

"Я хочу помочь нашей стране, чтобы она была чистой, чтобы наша природа была чистой, ведь некоторые люди мусорят. Я очень люблю свою страну", – говорит София Яценюк.

На субботник, посвященный Дню воды, на Труханов остров пришли десятки желающих убрать мусор, превративший сотни метров побережья на свалку.

"Сегодня" также присоединились к неравнодушным. У нас есть мешок, перчатки и, главное, желание сделать побережья чистыми.

Уборщики разделились на три группы, каждая собирала отдельный вид отходов.

"Кто пакует пластик, другие – стекло, кто-то общий мусор – бумагу и прочее", – говорит Наталья Бенковская.

За 10 минут уборки корреспондент "Сегодня" Вячеслав Лакомкин наполнил свой мешок стеклянными бутылками под завязку, здесь примерно килограммов 20.

"Весело, на природе знаете, как хорошо. Только обидно, что у нас так человек за собой не убирает. Я думаю, что у нас народ поймет, что после себя надо хоть немножко убирать", – говорит активистка Вилина Зайченко.

За час уборки активисты собрали более 50-ти мешков с мусором пройдя вдоль побережья. Дальше все собранное отсортируют и отдадут на переработку

За три часа полсотни уборщиков почистили несколько сотен метров побережья на Трухановом острове.

Напомним, "Сегодня" сообщали, что в Киеве в конце марта начнутся традиционные весенние толоки и опубликовали детальный план и график субботников, пригласив киевлян поучаствовать в бесплатной уборке парков и скверов.

Также сообщалось, что в Киеве организовывались толоки с участием известных артистов.

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Тег Днепр, уборка, труханов остров, побережье, толока

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Сегодня

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