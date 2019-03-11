В Киеве начинаются весенние толоки

Массовые субботники запланированы с конца марта

kievzelenbud.com.

В Киеве начинаются весенние толоки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/62a/587/5c862a58774c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/62a/587/5c862a58774c6.jpg 2019-03-11T11:30:00+02:00 Другие новости Массовые субботники запланированы с конца марта

В Киеве в конце марта начнутся традиционные весенние толоки. "Киевзеленстрой" опубликовал на своем сайте детальный план и график субботников, пригласив киевлян поучаствовать в бесплатной уборке парков и скверов.

Толоки в Соломенском районе Киева в парках "Отрадный" планируются 23 марта и 20 апреля, имени Н.Островского – 6 апреля, "Орлятко" – 6 и 27 апреля.

В Святошинском районе субботники пройдут в парках "Юность" 30 марта, "Интернациональный" – 13 апреля, имени Потапова – 20 апреля.

В Деснянском районе на Троещине в урочище "Келийки" уборка запланирована на 23 апреля, в парке "Муромец" – 6 апреля, парковой зоне "Памяти жертв Чернобыля" – 20 апреля.

В Оболонском районе в парке "Пуща-Водица", парке культуры и отдыха вокруг озера Иорданское и в парке на Приречной толока будет 6 апреля. В парке "Наталка" и парке на Богатырской уборка планируется на 20 апреля.

График толок в других парках столицы можно найти на сайте "киевзеленстроевцев".

Напомним, с повышением весенней температуры воздуха, таянием снега и дождями Киев не избежал подтоплений. Так, жители разных районов города страдают от луж, которые превратились едва ли не в озера.

Также сообщалось, что в Киеве организовывались толоки с участием известных артистов.

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