Торговцы подснежниками заполонили Киев: как их будут наказывать
Торговля и сбор первоцветов запрещены – они на грани исчезновения
С потеплением в лесах столицы и ее окрестностей появились первые цветы. Любители нажиться на подснежниках не остались в стороне: в городе стали замечать торговцев первоцветами.
"Возле перехода на улице Антоновича видел несколько человек, которые продавали подснежники" — рассказал киевлянин Виталий Вессельский.
Власти города намерены бороться с "убийцами природы": в городе стартовала акция "Первоцвет", задачей которой является пропаганда отказа от покупки первоцветов, их сбора, продажи и уничтожения. В частности, зеленые зоны будут патрулировать коммунальщики, чтобы вовремя заметить нарушителей и спасти редкие цветы от "промышленного" сбора.
"При районных коммунальных предприятиях по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств сформированы мобильные патрульные группы по охране и сохранению видов раннецветущих и других редких растений. Напоминаю, что незаконный сбор и реализация редких раннецветущих растений, занесенных в Красную книгу Украины, запрещены Законом Украины "О Красной книге Украины" и статьями 88-1 и 90 Кодекса Украины об админправонарушениях", – рассказал "Сегодня" Андрей Малеванный, начальник управления природных ресурсов КГГА.
Отметим, что торговля подснежниками преследуется органами Нацполиции и Государственной экологической инспекцией и наказывается штрафом от 1700 до 3655 гривен.
Ранее в Красную книгу Украины были занесены 43 вида флоры Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Среди них – 37 видов сосудистых растений, два вида водорослей, три - мха и один вид грибов.
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