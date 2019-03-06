Торговцы подснежниками заполонили Киев: как их будут наказывать

Торговля и сбор первоцветов запрещены – они на грани исчезновения

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Торговцы подснежниками заполонили Киев: как их будут наказывать Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e8f/3b6/5c6e8f3b6ca96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e8f/3b6/5c6e8f3b6ca96.jpg 2019-03-06T10:10:00+02:00 Другие новости Торговля и сбор первоцветов запрещены – они на грани исчезновения

С потеплением в лесах столицы и ее окрестностей появились первые цветы. Любители нажиться на подснежниках не остались в стороне: в городе стали замечать торговцев первоцветами.

"Возле перехода на улице Антоновича видел несколько человек, которые продавали подснежники" — рассказал киевлянин Виталий Вессельский.

Власти города намерены бороться с "убийцами природы": в городе стартовала акция "Первоцвет", задачей которой является пропаганда отказа от покупки первоцветов, их сбора, продажи и уничтожения. В частности, зеленые зоны будут патрулировать коммунальщики, чтобы вовремя заметить нарушителей и спасти редкие цветы от "промышленного" сбора.

"При районных коммунальных предприятиях по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств сформированы мобильные патрульные группы по охране и сохранению видов раннецветущих и других редких растений. Напоминаю, что незаконный сбор и реализация редких раннецветущих растений, занесенных в Красную книгу Украины, запрещены Законом Украины "О Красной книге Украины" и статьями 88-1 и 90 Кодекса Украины об админправонарушениях", – рассказал "Сегодня" Андрей Малеванный, начальник управления природных ресурсов КГГА.

Отметим, что торговля подснежниками преследуется органами Нацполиции и Государственной экологической инспекцией и наказывается штрафом от 1700 до 3655 гривен.

Ранее в Красную книгу Украины были занесены 43 вида флоры Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Среди них – 37 видов сосудистых растений, два вида водорослей, три - мха и один вид грибов.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.