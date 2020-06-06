Как работают ТРЦ в Киеве с ослаблением карантина

Посетителей в открывшихся ТРЦ пока немного, нужно носить маски и соблюдать дистанцию

30 мая в Киеве в рамках ослабления карантина начали работать ТРЦ. Торговые центры открылись без фуд-кортов и развлекательных зон, а посетители должны соблюдать масочный режим и придерживаться дистанции. Сайт "Сегодня" разузнал, как карантин повлиял на работу столичных ТРЦ.

Каких мер безопасности придерживаются в ТРЦ

В целом по стране торговые центры открылись еще 11 мая. Но в Киеве, Львове и Черновицкой области возобновление работы ТРЦ отложили.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров – без работы развлекательных зон. ТРЦ в Киеве – с соблюдением санитарных норм и регламентов – откроются с субботы, 30 мая", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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ТРЦ после открытия работают по новым правилам: на входах должны быть установлены пункты температурного контроля и санитайзеры, персонал и посетители должны быть в масках и соблюдать установленную дистанцию.

Мы расспросили представителей киевских ТРЦ, как они готовились к открытию и каких противоэпидемических мер придерживаются.

Лариса Ковальчук, руководитель отдела маркетинга и рекламы в ТРЦ Lavina Mall, рассказывает, что на входах в торговый центр установлена система аэрозольного обеззараживания одежды и обуви от вирусов и бактерий. Кроме того, здесь оборудованы места с масками и бесконтактными диспенсерами с антисептиками. Там же проходит и температурный скрининг.

"Каждый день ТРЦ будет проходить полную антибактериальную обработку. На пол нанесена разметка на расстоянии 1,5 метра. Она призвана напоминать посетителям о необходимой дистанции. Также мы изменим функционирование входов и выходов, что поможет избежать скопления людей. Здоровье посетителей — наш приоритет. Уверены, что эти меры обезопасят их от возможных рисков", — говорит Ковальчук.

Татьяна Атаджанова, PR-директор ТРЦ Gulliver, рассказала, что готовиться к открытию они начали еще с начала мая.

"Торговая галерея Gulliver, а это чуть более 200 арендаторов, открылась 30 мая. Открылась вся торговая галерея, кроме развлекательной зоны и не в полном объеме пока открылась зона фуд-корта. Gulliver не очень стандартный ТРЦ, потому что с 18 марта до 30 мая у нас работали продуктовый магазин, "Новая почта", аптека, магазины, которые продавали средства связи, зоомагазин, ресторан (на вынос) и работал наш бизнес-центр", — поясняет Атаджанова.

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Она добавила, что на территории ТРЦ был принят целый ряд мер: на входных зонах установлены пункты температурного контроля, дозаторы с дезраствором для дезинфекции рук, аппараты по продаже масок. Регулярно проводят уборку с использованием дезинфицирующих средств, для обеспечения безопасного расстояния между посетителями на вход в ТРЦ добавлена ​​разметка, ограничено количество людей в лифте (от 3 до 5 человек).

Полностью ТРЦ смогут открыться в июле

Несмотря на то, что ТРЦ возобновили свою работу, там остались закрыты фуд-корты, зоны развлечения и зоны для детей.

"Открытие кинотеатра и детской развлекательной зоны планируется ближе к середине июля и только после разрешения Кабмина и местной власти. Фитнес-зал, который у нас расположен на 10-м этаже, открылся 1 июня", — говорит Татьяна Атаджанова, PR-директор ТРЦ Gulliver.

Она добавляет, что сокращения не коснулись сотрудников, а количество арендаторов не уменьшилось. Также во время карантина часть сотрудников работала для того, чтобы здание было в безопасности, было под контролем.

"Развлекательная составляющая — важная часть нашей работы. До карантина на территории Lavina Mall проходили концерты, спортивные соревнования, увлекательные розыгрыши. Сейчас эта часть работы приостановлена. Надеемся, что в скором времени возобновит работу наш развлекательный комплекс "Галактика". Это якорь Lavina Mall: ежедневно его посещают сотни семей. В него приезжают не только из разных уголков Киева, но и из области. Здесь отмечают праздники и просто хорошо проводят время. С нашей стороны меры безопасности приняты. Как только получим разрешение на открытие, сразу заработаем. Конечно же, в безопасном режиме", — отметила Лариса Ковальчук.

Ковальчук говорит, что сокращений сотрудников у них также не проводили, а все арендаторы продолжают работать.

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Елена Обухивская, PR Manager компании Arricano, отмечает, что киевские ТРК "Проспект" и ТРЦ "РайON" возобновили работу 30 мая. Работают все магазины, но зона развлечений, кинотеатр и фуд-корт пока остаются закрытыми до следующего распоряжения городских властей.

"Сокращений среди команды ТРЦ не было, пул арендаторов также не изменился. Уровень посещаемости стремится к докарантинним показателям, а в некоторые дни даже выше уровня за аналогичный период 2019 года", — говорит Обухивская.

Атаджанова добавляет, что такое же количество посетителей, как было у них до карантина, они пока не ожидают.

"Приблизительно, понимая и видя опыт других стран (таких, как Германия и Польша), мы видим, что количество может снизиться до 30%, но может вырасти качество аудитории и конверсия. ТРЦ становится местом целевой покупки", — подытожила Атаджанова.

О том, как и с какими ограничениями открывались ТРЦ, смотрите в сюжете "Сегодня":

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