Кино и театры: когда и с какими ограничениями начнут работать

В кинотеатрах могут сохранить масочный режим и запретить проносить с собой еду и напитки

В Украине постепенно ослабляют карантин. Уже запустили общественный транспорт, разрешили работать непродовольственным магазинам, а с 5 июня кафе разрешили принимать посетителей не только на летних площадках. Но все еще закрытыми остаются кинотеатры и театры, которые обещали открыть в последнюю очередь. Сайт "Сегодня" выяснил, когда и с какими ограничениями начнут работать театры и кино.

Ждать осталось недолго

Планируется, что уже с 10 июня стартует очередной этап снятия карантинных ограничений. В частности, могут открыть и кинотеатры с театрами. Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но снова-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более 1 человека на 5 кв. метров", — сказал Ляшко.

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В Министерстве культуры и информационной политики Украины на запрос сайта "Сегодня" ответили, что согласно постановлению Кабмина от 20 мая 2020 года №392, в регионах, где осуществляется послабление противоэпидемических мероприятий, с 10 июня разрешается открытие культурных учреждений.

"Разрешается с 10 июня 2020 деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м площади помещения, где проводится мероприятие. В то же время отмечаем, что на сегодня сформированная кинотеатральная сеть не относится к государственной собственности", – рассказали в Минкульте.

В ведомстве добавили, что кинотеатры и театры — это субъекты хозяйствования, поэтому вопрос восстановления полноценной деятельности учреждений культуры относится к их хозяйственной компетенции.

"Театры имеют право самостоятельно планировать свою творческую и хозяйственную деятельность, устанавливать цены на билеты, определять перспективы своего развития, подбирать репертуар и тому подобное. Поэтому вопрос открытия/закрытия театральных сезонов, а также режима работы рекомендуем уточнять непосредственно у театрально-зрелищных учреждений культуры", — пояснили в Минкульте.

Таким образом, с 10 июня кинотеатры и театры смогут возобновить свою работу, правда, с ограничениями. Представители отрасли рассчитывают начать работать только в конце июня — начале июля.

Как будут работать кинотеатры и что покажут

Кинотеатры тоже уже потихоньку начинают готовиться к открытию, но все еще ждут от правительства точных разъяснений об ограничениях. Наталия Байдан, гендиректор сети "Планета Кино", рассказывает, что они планируют открыться лишь в начале июля.

"Мы открываться планируем 2 июля. Да, нам непросто, но думаю, все это скажут сейчас. Ограничения, скорее всего, будут, мы сейчас активно обсуждаем данный вопрос с представителями Минздрава. Любые ограничения — это проблема для бизнеса, но в данном случае для нас важнее комфорт и здоровье наших зрителей. Будем стараться работать эффективно, хотя будет сложно, понимаем. Будем общаться с арендодателями, чтобы тоже шли навстречу нам и зрителям и установили льготные условия аренды, пока будут действовать ограничения", — говорит Байдан.

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Она добавила, что сотрудниками их компания очень дорожит и за время карантина никого не уволили.

Роман Романчук, СЕО сети кинотеатров Multiplex, рассказывает, что их сеть откроется тогда, когда разрешит Кабмин. Пока есть три рабочие даты — 22 июня, 2 июля и 16 июля.

"По ряду признаков, на мой взгляд, более вероятная дата — это 2 июля. Сейчас мы уже работаем над планом восстановления. Для того, чтобы подготовиться к открытию, нужны недели две. Успеем ли мы открыться сразу после того, как разрешит Кабмин, зависит от того, когда это объявят. Но если, например, будет заявление 20 июня о том, что мы открываемся 22 июня, мы найдем какой-то компромиссный вариант, с неполным количеством залов", — говорит Романчук.

По его мнению, ограничения в работе кинотеатров будут с вероятностью в 90%. Есть несколько концепций, какими они будут. Но представители кинотеатров уже в течение месяца просят принять правила как можно быстрее, чтобы успеть адаптировать кинотеатры под новые стандарты.

"Есть несколько концепций, как будут выглядеть ограничения. Есть концепция посадки в шахматном порядке и с сохранением масочного режима. Есть концепция, когда посадка будет более редкой, в зависимости от конфигурации залов, через два кресла. И в этом случае можно будет не придерживаться масочного режима в залах и брать с собой попкорн, напитки. Потому что в первом случае это исключено. В обеих концепциях рассматривается такой элемент, как групповая покупка билетов. Предполагается, что будет выделяться несколько специальных рядов, где можно будет купить билеты семье и сесть всем вместе. Между такими группами должно будет сохраняться расстояние в одно-два кресла", — поясняет Романчук.

Он добавил, что если посещаемость будет на хорошем уровне, можно будет работать даже с ограничениями. Но важный фактор — партнерские договоренности с торговыми центрами, где находятся кинотеатры. Если торговый центр не готов идти на какой-то специальный режим аренды на этот период, это может поставить под вопрос целесообразность работы кинотеатра с этими ограничительными мерами. Также, пока не будет новых премьер, в кинотеатрах будут показывать повторы успешных фильмов и украинское кино.

"Если говорить о количестве контента, то он существует. Все, что планировалось к показу в 2020 году — это все было отснято раньше и просто ждет своей очереди, чтобы выйти в прокат. Студии смотрят на то, что происходит в мире, смотрят на количество кинотеатров, которые открываются, и будут выпускать премьеры тогда, когда приличная масса кинотеатров в мире будут работать. Уже есть заявленные премьеры на июль, август. Речь о голливудских работах. Когда в июле откроется больше кинотеатров по миру и люди пойдут в кино, студии могут активнее начать выпускать премьеры в прокат. Если в этот период не будет более активных выходов голливудских премьер, мы будем показывать украинское кино, делать акцент на этом. Будем показывать независимое кино, повторы успешных тайтлов", — подытожил Романчук.

Театры готовятся возобновить сезон к концу июня

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В театрах говорят, что уже к концу месяца планируют возобновить театральный сезон. Ирина Клищевская, директор-художественный руководитель Киевского академического театра "Колесо", рассказала, что в связи с карантином и отсутствием транспортного сообщения большинство сотрудников театра работали дистанционно, но сокращений не было.

"Никаких сокращений сотрудников театра не было. Проводились онлайн-репетиции, вводы, началась работа над новыми плановыми постановками спектаклей по пьесам современных драматургов, актеры озвучивали роли в новом проекте аудиосказок для детей "Фантастические истории спокойной ночи" на Radiokids.Online. Безусловно, не все работы возможно проводить удаленно. Сейчас мы начали репетировать на сцене. Помощником режиссера разработан точный временной график посещения актерами театра. Мы не нарушаем Распоряжения КГС (КГГА) и Департамента культуры КГГА", — говорит Клищевская.

Она добавила, что сложившаяся ситуация нарушила все планы. К сожалению, в этом году театр не сможет провести очередной Международный театральный фестиваль камерных спектаклей AndriyivskyFest. А он планировался грандиозным, – к участию приглашены театры Албании, Армении, Болгарии, Беларуси, Польши, Грузии, Литвы, США, Испании, Украины. А 28 мая театр "Колесо" впервые не праздновал свой день рождения, день своего основания.

"31 июля мы планируем открыть новый театральный сезон и возобновить показ спектаклей. Если через два месяца будут установлены ограничения на количество посетителей в зале, сможем работать и при таких условиях", — прогнозирует Ирина Клищевская.

В Киевском академическом драматическом театре на Подоле рассказывают, что карантин существенно повлиял на их деятельность, пришлось прекратить репетиции и перенести премьеры.

"Мы прекратили репетиции. Отправили многих сотрудников в простой. Перенесли премьеры. Но пока стараемся не сокращать штат. Люди — это главная ценность театра. Даже такого технологического, как наш", — говорит Оксана Прыбиш, руководитель литературно-драматургической части Киевского академического драматического театра на Подоле.

Она добавила, что их театр готов и сможет работать даже с ограничениями, которые установит Кабмин.

"Мы готовы. Работать с учетом ограничений и норм социального десантирования и без них. Как только будет разрешение, сразу и начнем. Хоть завтра. У нас есть репертуар, по нему и будем работать. Мы – неприбыльная организация. Конечно, чем меньше мест, тем меньше мы заработаем, тем меньше новых спектаклей сможем выпустить. Но театральное искусство в Украине не может быть прибыльным, как другой бизнес, тогда бы билеты были очень дорогими", — резюмирует Прыбиш.

О том, как в мире ослабляют карантин, смотрите в сюжете "Сегодня":

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