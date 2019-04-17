Труханов остров в Киеве может стать ландшафтным заказником

Проект решения согласовала комиссия Киеврады

Фото: Анатолий Бойко

Депутаты Киеврады поддержали проект решения, согласно которому Труханов остров объявят ландшафтным заказником местного значения. Инициативу рассмотрели на заседании постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Киеврады, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

"К территории ландшафтного заказника входят остров Труханов и остров Межмостный, их площадь составляет около 27,44 гектара. Землепользователями этой территории являются КП "Плесо" и КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство", – сообщают в управлении.

Здесь поясняют, что новый статус поможет уберечь указанные территории от застройки.

"На территории островов есть также растения и животные, которые внесены в конвенцию об охране дикой флоры и фауны в Европе и в Красную книгу Украины. Создание ландшафтного заказника также поможет "сохранить ценные природные комплексы и представителей островной флоры и фауны столицы", – отметили в КГГА.

Решение еще должны вынести для утверждения на сессию Киеврады. Напомним, на минувшем заседании депутаты проголосовали за создание в Киеве ландшафтного заказника местного значения "Осокорковское луга". Речь идет об участке ориентировочной площадью 148 га в Дарницком районе города, южнее озера Тяглое и ул. Коллекторной.

Ранее 23 марта в Киеве прошла субботняя толока – в столицеубирали побережье Труханова острова, являющегося одним из любимых мест отдыха горожан. На субботник, посвященный Дню воды, на Труханов остров пришли десятки желающих убрать мусор.

Напомним, как сообщал ранее советник мэра Дмитрий Белоцерковец в 2018 году, был утвержден новый регламент проезда на Труханов остров, где хотят создать первую эко-зону.

Ранее мы писали о том, что въезд на столичный Труханов остров для автомобильного транспорта ограничат новыми ограничителями — специальными боллардами (выдвижными столбиками), которые будут синхронизированно работать со светофорами.

Отметим, что в столице грядет масштабная реконструкция Труханового острова. Учитывая размеры территории, ее будут проводить поэтапно, однако обещают, что капитальной застройки на острове не будет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Труханов остров в Киеве может стать ландшафтным заказником". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"