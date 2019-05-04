Украинцы "вывели" на космическую орбиту Земли крупнейший в мире вареник

Ученые привлекали внимание к положению украинской науки

Украинцы "вывели" на космическую орбиту Земли самый большой в мире вареник. Это, конечно, шуточная легенда с помощью которой в Киеве привлекали внимание к положению украинской науки. Ученые прошли маршем по центру города и потребовали, чтобы заработал Фонд, который будет финансировать новые открытия.

Небезразличные к будущему украинской науки собрались возле монумента Тарасу Шевченко. Писательница-фантастка Анастасия пришла на марш в образе единорога.

"Тема этого марша – это Украина без науки, поскольку у нас ученых практически не видно – я выбрала образ единорога, потому что единорогов мало кто видел и они практически как ученые", – делится она.

У подножия Кобзаря – украшают огромный полотняный вареник, который, по легенде, должны запустить в космос.

"Вареник – это у нас символ науки. Это юмористический символ нашей науки, которая держится на честном слове, потому что мы из ничего делаем науку и пытаемся поднять ее на европейский уровень", – отмечает Татьяна Булыгина, ученый-микробиолог, организатор "Марша за науку".

Исправить ситуацию должен Национальный фонд исследований, считают участники марша. Фонд, который давал бы гранты на актуальные разработки, обещали создать еще 3 года назад. Но он – до сих пор не работает.

"Трудно зарабатывать деньги для науки в Украине. Все люди, которые пытаются здесь что-то создать для науки – они это делают или на волонтерских началах, или на голом энтузиазме, или просто, находя дополнительные ресурсы", – говорит Виктория Новицкая, вирусолог, участница "Марша за науку".

В толпе людей с плакатами – исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Говорит – в украинской медицинской науке за годы независимости не появилось никаких новейших разработок. Надеется, что до конца года ученые таки смогут получить деньги из Фонда исследований. На этот год там заложено 262 миллионов гривен.

"Так как финансирование сейчас происходит – куча денег предоставляется какому-то институту и говорим делайте науку. Это неправильно. Переписывать те же протоколы лечения 10-й раз, изменив 2 слова – это не наука. А мы будем смотреть на сами предложения или это полезно на мировом и в украинском уровне, а тогда финансировать эти предложения", – заявила она.

Под звуки марша будущий спутник Земли отправляется в путешествие. Огромный вареник – символ антиутопической Украины – пронесли от парка Шевченко по Крещатику до Майдана Незалежности.

В конце марша вареник пытались поднять в небо с помощью силы мысли. Но земное притяжение оказалось сильнее.

Напомним, в июне Кабмин одобрил запуск Фонда госстимулирования изобретений. Фонд будет работать в экспериментальном режиме до конца 2019 года, отметили в Минэкономразвития.

Наполнять спецфонд будет Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение за счет поступлений от сборов, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, уточнили в министерстве.

В 2018 году Украина впервые заложила в бюджет расходы на инновации – на финансирование Фонда поддержки инноваций выделено в размере 50 млн грн. По словам Кубива, Фонд будет осуществлять поддержку стратегического развития по семи направлениям, среди которых – энергетика и агропромышленность, авиа-, судо- и ракетостроение, нанотехнологии и робототехника, медицина и фармацевтика, охрана окружающей среды.

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