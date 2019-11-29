Украинская короткометражка победила на фестивале в Голливуде

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На кинофестивале в Голливуде одержал победу любительский короткометражный фильм, снятый киевлянами – семьей Томилиных.

Жюри было поражено роликом, в котором шестилетняя девочка танцует с дельфином в открытом море. Судьи признали фильм лучшим в экспериментальном жанре.

"Сегодня" пообщались с создателями ленты, в котором хрупкая Каролина танцует с дельфином на глубине 10 метров. Эти кадры сначала удивили Канны, а потом ошеломили и Голливуд.

Чтобы снять невероятный эпизод, шестилетней Каролине пришлось преодолеть страх и нырнуть в бездну с незнакомым животным, не смотря на холодную воду, температура которой составила всего 16 градусов.

Съемки продолжались больше недели и за первые двое суток дельфин по имени Фрося держался в стороне от семьи, пока девочка не осталась один на один с ним. Группе "Сегодня" танцовщица призналась, что общалась с дельфином мысленно.

"Я же Моана – меня океан выбрал, я смогла подружиться с Фроськой. И она меня целовала под водой – это было восхитительно", – призналась Каролина Томилина.

Ради необычной дружбы Каролина отказалась даже от спасательного жилета, зато надела тонкий костюм, сшитый по эскизу матери, и провела под водой в общей сложности не менее пяти часов.

"Она плавала вот в этой юбочке, все люди говорят, что это невозможно. Но есть ребенок, который говорит, что это моя мечта", – говорит мама Каролины Татьяна Томилина.

Запечатлеть мечту удалось только отцу. Любая профессиональная камера с оператором отпугивала дельфина. Поэтому Геннадий пошел на хитрость. Закрепил подводную камеру на штатив и погрузил в воду.

"Все снималось с понтона. Главное было, конечно, интуитивно делать так, чтобы в кадр попадали актеры: дельфин и ребенок", – объяснил отец Каролины Геннадий Томилин.

Позже мужчина положил на видео собственную музыку, а мама написала текст послания.

"Вся эта история о том, что просто верьте в себя, двигайтесь к цели", – говорит мать Каролины Татьяна Томилина.

Семейный мини-фильм принес Каролине гран-при на конкурсе талантов в Каннах и победу на фестивале в Голливуде. Останавливаться на этом девочка не собирается. И хотя плавать она научилась раньше, чем ходить, теперь постоянно тренируется в бассейне – три раза в неделю.

Свой талант Каролина хочет посвятить защите природы и экологии. Семья уже работает над роликом о борьбе с пластиком и приглашает присоединиться к этой теме меценатов.

Напомним, ранее мы сообщали о выходе документального фильма "Из Украины в Голливуд", посвященный как кинозвездам, так и рядовым работником "Фабрики грез", которые родились в Украине или имеют украинские корни.

Оказалось, что их не так уж и мало: в документальную книгу киноведа Станислава Сукненко, которая легла в основу фильма, вошли статьи о ста наших соотечественниках. Подробности о новом фильме читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Также мы писали о том, что Владимир Бородянский заявил об идее создания рейтинга успеваемости в сфере украинского кинопроизводства. Министр раскритиковал результаты последнего конкурса кинопроектов, так как Госкино, мол, утвердило финансирование победителей на 1,7 млрд грн, то есть в три с половиной раза больше, чем на это заложено в госбюджете.

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