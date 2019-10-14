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Украинские флаги и боевые волынки: как в Киеве прошел Марш УПА: опубликованы фото

14 октября, 15:54

На мероприятие собралось около 10 тысяч человек

Украинцы отмечают 77-ю годовщину создания Украинской Повстанческой Армии (УПА) сегодня, 14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В связи с этим в центре Киева начался торжественный марш националистов.

Как заявляют организаторы марша, в акции принимают участие более 10 тысяч человек – в основном представители националистических организаций и партий. Присутствующие держат национальные сине-желтые флаги и красно-черные.

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Мероприятие началось в 13:00 возле памятника Тарасу Шевченко. После вече колонна националистов двинулась по бульвару Шевченко в сторону Крещатика. Оттуда они планируют пройти по улице Институтской, далее по аллее Героев Небесной сотни. Конечной точкой марша организаторы указали улицу Банковую, где находится Офис президента Украины.

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За правопорядком следят сотрудники Национальной полиции и Нацгвардии.

Напомним, в прошлом году представители Книги рекордов Украины признали участников прошедшего 14 октября марша рекордсменами за исполнение гимна украинских националистов. Самое массовое исполнение песни "Зродились ми великої години" зафиксировали на Европейской площади в Киеве.

Также мы писали, что ранее на одном из таких маршов порядок охраняли полицейские на лошадях и служебные собаки. Лошади, на которых сидели некоторые полицейские были в полной амуниции.

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