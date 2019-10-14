Украинские флаги и боевые волынки: как в Киеве прошел Марш УПА: опубликованы фото

Украинцы отмечают 77-ю годовщину создания Украинской Повстанческой Армии (УПА) сегодня, 14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В связи с этим в центре Киева начался торжественный марш националистов.
Как заявляют организаторы марша, в акции принимают участие более 10 тысяч человек – в основном представители националистических организаций и партий. Присутствующие держат национальные сине-желтые флаги и красно-черные.
Мероприятие началось в 13:00 возле памятника Тарасу Шевченко. После вече колонна националистов двинулась по бульвару Шевченко в сторону Крещатика. Оттуда они планируют пройти по улице Институтской, далее по аллее Героев Небесной сотни. Конечной точкой марша организаторы указали улицу Банковую, где находится Офис президента Украины.
За правопорядком следят сотрудники Национальной полиции и Нацгвардии.
Напомним, в прошлом году представители Книги рекордов Украины признали участников прошедшего 14 октября марша рекордсменами за исполнение гимна украинских националистов. Самое массовое исполнение песни "Зродились ми великої години" зафиксировали на Европейской площади в Киеве.
Также мы писали, что ранее на одном из таких маршов порядок охраняли полицейские на лошадях и служебные собаки. Лошади, на которых сидели некоторые полицейские были в полной амуниции.
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