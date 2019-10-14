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Полиция перекрыла центр Киева: названа причина

14 октября, 11:34

В центре столицы пройдут несколько шествий патриотов

/ Фото: Facebook

Сегодня, 14 октября, в центре Киева пройдут два шествия, поэтому по маршруту движения колонн проезд для транспорта будет временно перекрыт.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, одна колонна пройдет по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, вторая – от парка Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции).

После прохождения колонны движение по улицам сразу же будет восстанавливаться, заверили в полиции.

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Как стало известно, 14 октября в Киеве на праздник Покрова Пресвятой Богородицы в честь 77-летия создания Украинской Повстанческой Армии состоится традиционный Марш УПА "Защитим украинскую землю".

ВО "Свобода" намерена провести по центральным улицам Киева марш, главное требование которого – не допустить потери территориальные целостности и государственного суверенитета Украины ни через реализацию "формулы Штайнмайера", ни через распродажу земли и грабеж украинский олигархами и иностранным капиталом.

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Полиция перекрыла центр Киева: названа причина

Новости "Сегодня" также сообщали, что сегодня в центре столицы будет ограничено движение в связи с футбольным матчем Украина – Португалияна НСК "Олимпийский".

Так, движение автомобилей будет ограничено на следующих направлениях:

  • с 16:00 (14 октября) до 01:00 (15 октября) – на улице Физкультуры (от Большой Васильковской);
  • с 18:00 (14 октября) до 01:00 (15 октября) – на улицах Эспланадной (от Бассейной до Саксаганского), Жилянской (от Большой Васильковской), Шота Руставели (от Жилянской до Бассейной);
  • с 23:00 (14 октября) до 01:00 (15 октября) – на улице Большая Васильковская (от Деловой до Жилянской).

Также в полиции предупредили, что будет ограничено движение всех видов транспорта во время марша болельщиков сборной Украины по маршруту: парк Тараса Шевченко -> улица Льва Толстого -> площадь Льва Толстого -> улица Большая Васильковская -> Рогнидинская -> Эспланадная -> Спортивная площадь -> Троицкая площадь -> НСК "Олимпийский".

Также будет запрещена остановка и парковка транспорта с 06:00 (14 октября) до 01:00 (15 октября) – на улицах Казимира Малевича (от Ковпака до Ивана Федорова), Николая Гринченко (от Ивана Федорова до Кировоградской), Эспланадной (от Бассейной до Саксаганского), Физкультуры (от Большой Васильковской).

А тем временем у городского коммунального транспорта ожидается пополнение – в течение года киевский автопарк пополнится новыми бусами. Сейчас как раз проходит тендер. Выйдут на маршруты новые автобусы, скорее всего, уже в 2020 году.

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УПА марш ВО Свобода День защитника Украины Полиция Киева

Источник: Сегодня

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