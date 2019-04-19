Украинские промышленники усиливают безопасность на производстве

Компания "Метинвест" первой из украинских предприятий будет внедрять стратегию "нулевого травматизма" Vision Zero

Украинские промышленники усиливают безопасность на производстве. По данным Гоструда, ежегодно на работе погибают почти 400 украинцев, еще несколько тысяч получают травмы.

Компания "Метинвест" первой из украинских предприятий будет внедрять стратегию "нулевого травматизма" Vision Zero. Холдинг договорился о сотрудничестве с Международной организацией социального обеспечения, разработчиками стратегии безопасности.

"Мы присоединились к Vision Zero и мы считаем, что это поможет и нам получить новый опыт и поделиться нашим опытом с нашими коллегами и тем самым сделать условия труда, условия работы более безопасными на наших предприятиях. Основной частью этого является ценность человеческой жизни", – сказал Юрий Рыженков, генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг".

"Ценность этой стратегии состоит в том, что отобраны лучшие мировые практики, как это реализовать. Любой несчастный случай можно предупредить, и компания, которая берет на себя социальные обязательства присоединиться к этой стратегии, исповедует этот принцип", – сказал Андриан Галач, руководитель компании "Промышленная безопасность".

Напомним, группа "Метинвест" с 1 апреля этого года повысила заработную плату сотрудникам своих украинских предприятий.

Наибольшую прибавку к зарплате получили ремонтники, инженеры-технологи средней квалификации и линейные руководители. Повышение не затронуло руководителей предприятий и сотрудников управляющей компании.

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