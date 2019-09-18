В аэропорту "Киев" появился огромный стул для селфи

Гигантский пьедестал будет стоять в зале аэропорта постоянно, поэтому все желающие могут на нем подкрасить губы или сделать селфи на память

Фото: Галина Богданенко/Facebook

В международном аэропорту "Киев" ("Жуляны") имени И. Сикорского установили огромный стул для селфи.

Как сообщила "Сегодня" пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко, она первая взобралась на необычный стул и накрасила губы.

Такие стулья есть во многих аэропортах мира, к нему еще есть подставка, чтобы беспрепятственно на него взобраться.

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Стул будет стоять в зале аэропорта постоянно, поэтому все желающие могут на нем подкрасить губы или сделать селфи на память.

Напомним, в прошлом году аэропорт "Киев" им. Сикорского стал аэропортом года в Украине по версии Ассоциации аэропортов Украины. Второй по величине столичный аэропорт стал победителем в номинации "Более 300 тысяч обслуженных пассажиров за год".

Также сообщалось, что не так давно аэропорт расширил терминал А. Новую часть открыли 23 мая. Теперь площадь терминала больше на 9500 кв. м и составляет 23 700 кв. м. Пространство аэропорта пришлось расширять из-за больших нагрузок в пиковые часы. На первом этаже нового крыла терминала добавили 18 стоек регистрации и 9 пунктов наблюдения за авиабезопасностью. На втором -18 стоек погранконтроля. А на привокзальной площади построили паркинг на 135 мест.

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