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Как выглядит обновленный терминал А в аэропорту "Киев": яркие фотографии

23 мая, 17:50

Пространство аэропорта расширили из-за больших нагрузок

Международный аэропорт им. И. Сикорского ("Киев") расширил терминал А. Новую часть открыли 23 мая. Теперь площадь терминала больше на 9500 кв. м и составляет 23 700 кв. м.

Пространство аэропорта пришлось расширять из-за больших нагрузок в пиковые часы. На первом этаже нового крыла терминала добавили 18 стоек регистрации и 9 пунктов наблюдения за авиабезопастностью. На втором -18 стоек погранконтроля. А на привокзальной площади построили паркинг на 135 мест.

Позже в новом крыле откроется большой магазин Duty Free, сейчас уже работает кафе WOG, несколько ресторанов и сувенирных магазинов.

Напомним, терминал А построили к Евро-2012 и открыли 17 мая 2012 года. В планах аэропорта обслужить в этом году 3 млн пассажиров. 25 мая аэропорту "Киев" исполнится 95 лет.

К слову, в аэропорту отчитались о увелении пассажиропотока, так за январь-апрель 2019 года аэропорт "Киев" обслужил 854 тыс. 400 пассажиров, что на 36,5% больше, чем в январе-апреле 2018 года.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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Тег Киев, аэропорт, терминал, аэропорт Киев

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АВТОР:

Виталий Андроник

Источник:

Сегодня

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