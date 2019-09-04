В Андреевской церкви обнаружили уникальный артефакт

Фото: Владимир Кириленко

В Андреевской церкви во время масштабной реставрации обнаружили сенсационную находку. Снимая медные пластины с церковного престола ученые обнаружили 13 строчек старинной надписи.

"Во время снятия медного с золочением и посеребрением оклада престола Андреевской церкви XVIII века для плановой реставрации, на каменном основании под ним были обнаружены 13 строк ранее неизвестного текста. Большая его часть (9 строк) была по неизвестным причинам забелена, но не уничтожена. К этому времени о надписи не было никакого упоминания", – рассказал "Сегодня" Владимир Кириленко, замдиректора Национального заповедника "София Киевская".

Для ее очистки использовали жесткие кисточки. Надпись была создана во время освещения храма 1 сентября 1767 года. В ней идет речь о том, что святыня была открыта при Екатерине ІІ, и что в престоле церкви есть мощевик с нетленными останками святых. Оказывается, в Андреевской церкви хранились частицы Святых Георгия, Пантелеймона, Варвары, Параскевы и Евфимии. Также были мощи священномучеников Харлампия и Анфимия, а еще – преподного Моисея Угрина.

Помимо открытия надписи, специалисты приступили к реставрации большой иконы "Выбор веры князем Владимиром" написанной в XVIIІ веке и обновлению позолоты в интерьере.

Ранее в Андреевской церкви закончили реставрацию надпрестольной сени, которая состоит из нескольких колонн и является уникальным памятником XVIII века. Это алтарная часть храма, и после реставрации она выглядит очень красиво и необычно.

Напомним, что церковь пока что работает только как смотровая площадка. В храме продолжается беспрецедентная реставрация – восстанавливают буквально каждый сантиметр, от фасадов до старинных икон. Приостанавливать работы после того, как было принято решение о передаче церкви в пользование Константинополю, не будут. Реконструкцию планируется завершить в 2020 году. Храм юридически с 1968 года является музеем. С 2001 года, согласно постановлению Кабмина, передан во временное пользование Украинской православной автокефальной церкви. В 2015 году срок соглашения истек.

Также мы писали, что в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата.

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