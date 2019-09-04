Как Кличко увольняли с должности главы КГГА: все подробности

Фото: kyivcity.gov.ua

4 сентября Кабмин уволил Виталия Кличко с поста главы КГГА.Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Приняли пакет кадровых вопросов (увольнения), в том числе увольнение Кличко (с должности главы Киевской городской государственной администрации) и Супрун. Решение приняли единогласно", – написал Гончаренко. Он уточнил, что теперь решение правительства поступит президенту для окончательного утверждения.

"Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли", – написал также бывший нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

Уже вечером 4 сентября представление на увольнение Кличко было передано Зеленскому.

Сам Кличко отреагировал на свое увольнениезаявлением о том, что двоевластие в Киеве – это неправильный шаг.

"Такими действиями пытаются лишить права людей выбирать власть. Это неконституционно. Речь идет не лично обо мне, а об уничтожении местного самоуправления. То, что происходит, – незаконно. Против меня развернута широкая кампания по дискредитации", – заявил в среду столичный градоначальник на брифинге в КГГА.

Также он отметил, что как избранный киевлянами мэр, будет и дальше работать над теми изменениями, которые он обещал воплотить в жизнь.

На вопрос об отношениях с застройщиком Вадимом Столаром, которого часто называют "смотрящим" за Киевом, Виталий Кличко ответил: "Никаких отношений нет. Я знаком со многими бизнесменами, со всеми политиками. Все решения принимаются в моем кабинете, и я несу за них ответственность".

Также Кличко перечислил свои достижения за последние годы. Это, в частности, существенное увеличение бюджета, привлечение инвестиций, ликвидация "кнопкодавства" в Киевраде.

"Построили 26 садиков, 8 школ, отремонтировали 900 км дорог, обновили 360 парков, открыли бюджет, первыми внедрили систему Prozorro", – отметил Кличко.

Также он пообещал, что в любом случае останется киевским городским головой и будет отстаивать права киевлян на демократический выбор.

Тучи начали сгущаться над головой столичного градоначальника еще в июле. Слухи о том, что Кличко может скоро лишиться должности главы КГГА и остаться просто мэром столицы без реальных полномочий, появились еще 11 июля.

Кличко лично сообщил киевлянам о сложившейся ситуации. По его словам, президент Владимир Зеленский планирует разделить полномочия мэра и главы КГГА и собирается посадить в кресло "своего человека". Напомним, киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения.

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Владимир Зеленский встречался с Кличко 10 июля.

"Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА – его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, и не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет", – заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий – это лишение Киева самоуправления. Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный "сверху" человек, которого киевляне не выбирают и который не имеет никаких обязательств перед жителями столицы.

"Такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе. Я уверен и озвучил это: если так необходимо иметь в столице "своего" мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", – заявил Виталий Кличко.

Уже через две недели, 24 июля, Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой уволить Кличко. Пресс-секретарь главы Кабмина Василий Рябчук подтвердил поступление такого обращения от Офиса президента, добавив, что оно будет рассматриваться в установленном законом порядке.

Как заявил тогдашний глава правительства Владимир Гройсман, Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко на ближайшем заседании. По его словам, согласно Конституции, все главы ОГА слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом.

"Так или иначе, он (Кличко – ред.) слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения: назначит президент Кличко или не назначит", - сказал Гройсман, добавив, что эту тему с главой государства не обсуждал.

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Сам Кличко заявлял, что считает свое возможное увольнение с этой должности антиконституционным и будет защищать в суде право остаться главой КГГА. В свою очередь, в Офисе президента ссылаются на то, что государственные администрации – это именно президентская вертикаль. И если правительство даст согласие на увольнение киевского градоначальника, Виталий Кличко останется только мэром, а следовательно, потеряет значительную часть своих полномочий.

"Конституционный суд, анализируя положения Конституции и закона о столице, четко сказал, что председателем КГГА может быть назначено только лицо, избранное киевским городским головой, то есть человек, которого выбрали жители столицы", – заявил Кличко.

Впрочем, ОП повел атаку на главу КГГА весьма последовательно и грамотно. Так, 30 июля стало известно, что Офис президента подает в полицию заявление о коррупции при строительстве трех мостов в Киеве. Речь шла овозможных коррупционных схемах при строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр, пешеходно-велосипедного моста и Шулявского путепровода в столице.

"Это перечень фактов, которые обнародовали журналисты. Мы читаем: строительство Подольско-Воскресенского моста стоимостью 8 млрд гривен <...> Тендер на Шулявский мост. <...> "Стеклянный" мост был построен и введен в эксплуатацию, а при строительстве его бюджет был разворован", – заявил глава Офиса президента Андрей Богдан.

Он уточнил, что все факты по возможной коррупции обнародованы в Интернете. При этом чиновник не исключил повторного назначения Кличко, если дела в Киеве наладятся.

В свою очередь, Кличко ответил Богдану на обвинения в незаконной деятельности, назвав заявления главы ОП "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов".

"Когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента – это выглядит как минимум странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала "байки из склепа" – подборку сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше. Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! Вы еще и законами и Конституцией манипулируете", – цитировала Кличко пресс-служба КГГА в тот же день 30 июля.

По мнению Кличко, попытка разделить должности мэра и главы КГГА является попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление.

Впрочем, предыдущее правительство не стало принимать громких решений: как стало известно 14 августа, Кабмин Гройсмана отказался заниматься увольнением Кличко.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", – написал пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук на своей странице в социальной сети Facebook.

Тогда же стало известно, что Кличко остается на посту главы КГГА до осени. 15 августа Кабмин, собравшийся после возвращения из отпуска премьера Владимира Гройсмана, снял с повестки дня вопрос увольнения Виталия Кличко с поста главы КГГА.

Воодушевленный Кличко объявил об участии в выборах мэра Киева. 20 августа, выступая в эфире одного из украинских телеканалов, самой большой причиной для выдвижения своей кандидатуры на выборах он назвал желание довести до конца начатые муниципальные проекты. Кличко уточнил, что хочет построить в столичном Гидропарке "украинский Диснейленд", а также открыть в мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста Бабий Яр "очень важный мировой проект". Помимо того, мэр Киева хочет достроить Подольско-Воскресенский мост, который он обещал жителям Троещины, и к концу следующего года уже планируется открыть это автосообщение.

Впрочем, в Кабинете министров пока что нет кандидатов на должность главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук в ходе заседания Кабмина. Он уточнил, что вопрос рассмотрения кандидатур будет рассматриваться после того, как решение по увольнению Кличко окончательно утвердит президент Владимир Зеленский.

При этом Гончарук заявил, что уважает Кличко как чемпиона и человека, который сделал "очень много для страны".

"Я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, но формальной должности у этого человека нет, поэтому это сделать было невозможно", – отметил премьер.

Также, по его словам, в столице не прекратилась коррупционная практика, есть группы влияния, которые оказывают воздействие на городскую администрацию. Гончарук выразил мнение, что Кличко нужно "усилить" сильным и порядочным главой администрации, который способен сопротивляться группам влияния.

Напомним, 1 августа стало известно о том, что следователи допросили Виталия Кличко. Как сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, глава КГГА посетил следователей 31 июля.

Спикер ГБР объяснила, что Кличко выступает свидетелем в уголовном производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка под строительство жилого дома в Киеве.

О каком именно земельном участке идет речь, а также когда именно был заключен договор аренды, Иванова не уточнила.

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