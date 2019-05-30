В ботсаду Киева начался период цветения роз: появились яркие фото

Всего в Саду роз более 300 сортов

Фото: facebook.com/rosegardenkyiv.

В Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве начался период цветения роз. Как отмечают местные специалисты, уже сейчас в Саду роз на можно полюбоваться нежно розовым сортом Therese Bugnet, которая была выведена в Канаде в 1941 году, она очень морозостойкая. Также цветут жолто-белые розы сорта Fruhglingsgold.

"Парковые розы уже массово цветут в нашем Саду роз. Всего у нас их больше 300 сортов, а цветет уже около 30%. Массовое цветение роз начнется немного позже – в средине и в конце июня, это основные две волны. А в этот период все время цветет что-то новенькое", – рассказали "Сегодня" в ботаническом саду.

















Здесь поясняют, что если человек оплатил за вход в ботанический сад, то за вход в розарий он дополнительно не платит. Но есть такие люди, которые обманывают сотрудников и говорят на входе, что идут помолиться в монастырь на территории ботсада, а сами гуляют по нему. Таких граждан просят на входе в Сад роз показать входной билет и если такого нет – оплатить за вход.

Ранее мы писали, что в ботсаду началось цветение пионов.

Напомним, не так давно в ботаническом саду академика Фомина собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусор.

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