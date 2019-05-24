ФОТОФАКТ. В киевском ботсаду на Печерске начинается цветение 180 сортов пионов

Жителям и гостям столицы посоветовали поторопиться, чтобы успеть на цветение

Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua/?ref=br_rs.

На территории Национального ботанического сада имени Гришко начинается цветение пионов, сообщается на официальной странице ботсада в Facebook.

"На участке "Времена года" Вас ожидает встреча с лучшими сортами пионов непревзойденной коллекции Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины. Сегодня цветут ранние сорта группы Травянистые гибриды. Через несколько дней зацветут сорта пиона молочноцветкового. В экспозиции представлено более 180 сортов отечественной и зарубежной селекции всех садовых групп пионов как в историческом плане, так и на уровне современных достижений мировой селекции", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua/?ref=br_rs

Киевлянам напомнили, что следует поторопиться, чтобы увидеть такую красоту.

Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua/?ref=br_rs

Напомним, не так давно в ботаническом саду академика Фомина собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусор.

Также мы писали, что в сквере в Соломенском районе сотрудники коммунальщики обустроили необычную патриотическую клумбу. Из щепы синего и желтого цвета здесь создали карту Украины размером 4,5x2,9 метров, а вокруг высадили вечнозеленые кусты можжевельника казацкого. Также композицию украсили большой надписью "Україна Єдина" в цветах национального флага.

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