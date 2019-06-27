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ФОТОФАКТ. В ботсаду Киева зацвели необычные каштаны

27 июня, 16:55

Естественный ареал для таких растений – Северная Америка

Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua
Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua.

В Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве начался период цветения необычных каштанов. Об этом сообщается на странице ботсада в Facebook.

"Знали ли вы, что не все каштан – деревья? И что их цветение не ограничивается весной? В нашем ботаническом саду зацвел в разгар лета, как и положено этому виду. В полном цветении Aesculus parviflora Walt. – каштан мелкоцветный (цветет значительно позже остальных видов рода). Естественный ареал – Северная Америка", – говорится в сообщении.

facebook.com/nbg.kiev.ua
facebook.com/nbg.kiev.ua

Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua
Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua

При этом такие кусты могут достигать в высоту до четырех метров.

Напомним, что в начале июня на территории Национального ботанического сада имени Гришко зацвели "винтажные" розы

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду академика Фомина собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусор.


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Тег Киев, ботсад, каштан

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