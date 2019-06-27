ФОТОФАКТ. В ботсаду Киева зацвели необычные каштаны
Естественный ареал для таких растений – Северная Америка
В Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве начался период цветения необычных каштанов. Об этом сообщается на странице ботсада в Facebook.
"Знали ли вы, что не все каштан – деревья? И что их цветение не ограничивается весной? В нашем ботаническом саду зацвел в разгар лета, как и положено этому виду. В полном цветении Aesculus parviflora Walt. – каштан мелкоцветный (цветет значительно позже остальных видов рода). Естественный ареал – Северная Америка", – говорится в сообщении.
При этом такие кусты могут достигать в высоту до четырех метров.
Напомним, что в начале июня на территории Национального ботанического сада имени Гришко зацвели "винтажные" розы.
Также мы писали, что в столичном ботаническом саду академика Фомина собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусор.
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