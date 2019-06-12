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ФОТОФАКТ. В Киеве зацвели "винтажные" розы

12 июня, 14:55

В сети показали растение селекции ботсада

Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua
Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua.

На территории Национального ботанического сада имени Гришко зацвели "винтажные" розы. Об этом сообщается на странице ботсада в Facebook.

"Сорт розы "Винтаж" селекции Национального ботанического сада. Авторы сорта – О.Л.Рубцова, В.И.Чижанькова. Раннее обильное цветения. Зимостойкий", – говорится в описании к сорту.

Цветы можно посмотреть в Саду роз ботсада.

Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua
Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua

Отметим, что сейчас в ботсаду также цветет жасмин, стефанандра, робиния и другие красивые растения.

Напомним, ранее в Ботаническом саду академика Фомина собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусор.


Также мы писали, что в сквере в Соломенском районе сотрудники коммунальщики обустроили необычную патриотическую клумбу. Из щепы синего и желтого цвета здесь создали карту Украины размером 4,5x2,9 метров, а вокруг высадили вечнозеленые кусты можжевельника казацкого. Также композицию украсили большой надписью "Україна Єдина" в цветах национального флага.  

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Тег Киев, розы, ботсад

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