В ботсаду в центре Киева зацвели цветы-звезды: фото

В столичном Национальном ботаническом саду имени Гришко зацвели астры. Об этом сообщается на странице ботсада в Facebook.

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"Приглашаем на участок "Времена года" на цветение растений-звезд астр", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в ботсаду Гришко на Печерске прошла выставка гладиолусов.

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Не так давно на Певческом поле в Киеве закончилась масштабная цветочная выставка в греческом стиле. На выставке представили более 150 тысяч цветов, а также открыли селфи-зону на новой обзорной площадке. А с 16 августа на Певческом поле показали цветочные инсталляции в честь выдающихся спортсменов Украины. Героями инсталляций из ярких цветов стали боксеры братья Кличко, пловчиха Яна Клочкова, гимнастка Лилия Подкопаева, футболист Андрей Шевченко, тренер Валерий Лобановский и другие.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду имени академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусор в парке и сделать его более приятным для посещения.

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