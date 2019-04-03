В центре Киева появилась необычная скамейка из переработанного мусора
Обычную лавочку обшили панелями из переработанных пластиковых крышек
В центре Киева появилась необычная скамейка, которая сделана из переработанных пластиковых крышечек, сообщается в паблике "Типичный Киев" в Facebook.
Скамья оригинальной расцветки установлена на улице Антоновича, 1. Там раньше была обычная лавочка, а ее обшили небольшими панелями, сделанными из 37,5 кг пластиковых крышек.
Обновлением лавочки занимались одесские специалисты. Вот, как скамейка выглядела до обновления:
Фото: Дорогоцінний пластик. Precious plastic Ukraine/Facebook
А вот так после:
Фото: Дорогоцінний пластик. Precious plastic Ukraine/Facebook
Ранее мы писали, что в мире из переработанного мусора научились делать бордюры, лавки, светильники и блокноты. Последние делаются из стаканчиков, в которых раньше продавали кофе. Они очень легко поддаются переработке, как и еще 95% другого отсортированного мусора. В Голландии, например, из пластиковых крышечек делают уличные скамейки: их отделяют от бутылок, измельчают и выливают в нужную форму. Из отходов пластика создают даже целые дороги в отличии от Украины, где бутылки, пакеты и пищевые обертки вывозятся на полигоны.
Также сообщалось, что проблема мусора в Украине стоит особенно остро. 95% всех твердых отходов попадают на свалки. Каждый украинец ежегодно генерирует около 350 кг мусора.
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