ФОТОФАКТ. В центре Киева запустили фонтаны, не работавшие 40 лет

Комплекс возле Дворца детей и юношества отреставрировали

На площади перед Киевским Дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов. Он является памятником архитектуры и модернизма, включает в себя бассейны и фонтаны в монументальной мозаике, сообщили в КГГА.

"Чрезвычайно важно реставрировать те памятники, которые являются историей нашего города. Фонтаны возле Дворца детей и юношества – знаковое место для отдыха киевлян, и мне приятно отметить, что сегодня мы дали новую жизнь этому месту", – сообщил на открытии замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Реставрация мозаичного комплекса фонтанов Киевского Дворца детей и юношества началась в 2017 году. Координатором работ выступил один из авторов мозаики Владимир Мельниченко.

Фото: КГГА

Отметим, что здание Киевского Дворца детей и юношества входит в перечень памятников культуры местного значения. Оно построено в 1962-1965 годах по проекту архитекторов Авраама Милецкого и Эдуарда Бельского. Также к возведению сооружения присоединились художник-монументалист Ада Рыбачук (воспитанница Дворца), Владимир Мельниченко, скульпторы Василий Бородай и Валентин Селибер.

Ранее мы писали, что в конце апреля забили фонтаны на Майдане Независимости – "Большой" и комплекс "Малые" фонтаны: "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева", а также фонтан "Крещатик" у дома №25. Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начал уже с 1 мая.

Напомним, в Печерском районе Киева рядом со станцией метро "Арсенальная" восстанавливают два знаменитых фонтана, которые не работали много лет. В выходные провели тестовый запуск фонтана возле бывшего кинотеатра "Зоряный", на месте которого ранее планировали строить высотку.

Тем временем, в Харькове приводят в порядок фонтан в парке Шевченко.

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