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В честь Дружбы покорил Днепр: юный спортсмен провел уникальный заплыв в Киеве

30 июля, 19:26

Александр Марущак , Игорь Рец

Новый рекорд Украины установлен в Киеве

В Киеве установлен новый рекорд Украины. Мальчик-инвалид войны 16-летний Коля Нижниковский, который от взрыва снаряда под Мариуполем потерял обе ноги и руку, а также получил множественные тяжелые ранения, переплыл Днепр в районе Пешеходного моста. Свой рекорд мальчик посвятил Международному дню Дружбы.

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Старт заплыва начался в начале речного вокзала Киев.

"До этого Николай усиленно тренировался в бассейне, и мы переживали – справится ли он с речным течением. Но у него все вышло – он переплыл Днепр. Рекорд зафиксирован и спортсмен получил награду. Он довольно быстро переплыл Днепр, в среднем темпе, но мы не засекали время. Тут рекорд не на время, а рекорд по факту. Это больше рекорд силы воли и выдержки настоящего спортсмена и будущего чемпиона, что и показал всем Николай", – рассказали сайту "Сегодня" в общественной организации "Плечом-к-Плечу".

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Фото: facebook.com / Денис Тимофеев

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Юный спортсмен финишировал на Центральным пляже, возле Пешеходного моста. Сопровождал Николая во время заплыва через Днепр его тренер, рекордсмен мира по плаванию Олег Лисогор. А также спасатели коммунального предприятия "Плесо" и сотрудники речной полиции Киева.

Ранее сайт "Сегодня"сообщал об экстремалах, которые прыгали в Днепр прямо с крыши вагона метро.

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Киев Сегодня Днепр рекорд

Источник: Сегодня

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