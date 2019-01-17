В Доме учителя в Киеве сделают музеи и классы по химии

Памятник планируют отреставрировать за три года и 500 миллионов

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Доме учителя в Киеве сделают музеи и классы по химии https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/07a/2ec/5c407a2ec4fd1.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/07a/2ec/5c407a2ec4fd1.jpg 2019-01-17T14:53:00+02:00 Другие новости Памятник планируют отреставрировать за три года и 500 миллионов

В столице снова заговорили о судьбе Дома учителя на ул. Владимирской, 57. На этот раз тревогу забил Национальный союз писателей Украины, разместив на своем сайте обращение, в котором говорится, что 107-летнее здание якобы собираются снести, а на его месте возвести ресторан или офисный центр. Сайт "Сегодня" побывал на месте и выяснил, что же ожидает старинную постройку.

Еще в октябре прошлого года по результатам обследования Дома учителя профильными специалисты здание было признано аварийной. В столичной мэрии не раз заверяли, что памятник сносить не будут, а восстановят в первоначальном виде. В конце декабря прошлого года в КГГА сообщили, что проект реставрации одобрен научно-методическим советом при Министерстве культуры, проведена госэкспертиза проектно-сметной документации. Подготовительные работы планируют начать уже в феврале, а сама реставрация продлится до 2022 года и обойдется в 500 млн грн.

Состояние. Дом учителя действительно выглядит не лучшим образом. Центральный вход огорожен сетчатым забором. Как объясняют в учреждении, забор поставили по соображе­ниям безопасности, поскольку от стен отлетает покрытие.

"Многие думают, что по фасаду даже кто-то стрелял, но это не так. Были нарушены технологии при прошлой реставрации. Это опасно, ведь было такое, что отлетевшие куски падали на проезжую часть", – объясняет Олег Стешук, и. о. директора Дома учителя, приглашая нас вовнутрь.

Большинство помещений уже пустуют: из них вывезли почти всю мебель и люстры. Почти нет арендаторов.

"Сейчас в здании осталось всего четыре арендатора, которые вскоре должны съехать. Ведь здесь будут открывать крышу, делать перекрытия", – говорит Стешук.

Залы без мебели, можно понять, в каком аварийном состоянии они находятся. В одном из них через всю стену идет огромная трещина. Появилась она в месте стыка между старым зданием и достройкой 30-х годов. Исполосован трещинами и потолок. Местами видно рыжие подтеки, отлетевшую штукатурку.

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"Балки полностью прохудились", – объясняет и. о. директора. Не лучше вид и с внутреннего двора: облупившиеся стены, трещины и осыпающиеся балконы, выход на которые закрыт решетками.

Потолок с клеенкой. Реставрировать здание начнут с верхних этажей, постепенно спускаясь вниз. В ремонте остро нуждается и вся система коммуникаций: водопровод, отоп­ле­ние. Много работ пред­стоит и со стеклянным куполом, который находится далеко не в лучшем состоянии: деревянные конструкции тут прогнили. Часть пола под куполом сделана из стекла, которое является потолком концертного зала этажом ниже. Его закрыли прозрачной клеенкой, чтобы влага меньше попадала в помещение.

"Особенность этого зала в его идеальной акустике, какой она была изначально в 1912 году. Это позволяло проводить выступления на 600 человек без микрофона. Во время реставрации планируется восстановить зал в его первоначальном виде", – рассказывает Стешук.

По окончании всех работ зданию хотят вернуть его изначальное предназначение: обустроить тут музеи, библиотеки, современные образовательные классы по изучению химии и физики.

Напомним, здание Дома учителя в Киеве находится в плачевном состоянии уже много лет. О реставрации говорили еще несколько лет назад. Однако тогда называли сумму в 50 млн гривен.

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