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В КГГА заявили, что готовы оплачивать киевлянам частные детские сады

20 августа, 11:41

Наталья Руда Наталья Руда

Валентин Мондриевский уточнил, что город также готов обеспечить местами в детсадах всех прописанных в столице маленьких киевлян

Киев готов полностью обеспечить местами в детсадах прописанных в столице детей. Также власти готовы платить за частные детские сады из расчета 3000 гривен в месяц за каждого маленького киевлянина.

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Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский 20 августа.

"Мы готовы обеспечить уже всех зарегистрированных детишек-киевлян местами в садах. Для этого мы существенно обновили систему электронной записи детей в коммунальные учреждения дошкольного образования "СЭЗ УДО". Сегодня она дает возможность получить информацию о наличии свободных мест и их необходимости в определенных микрорайонах, спрогнозировать комплектования групп детьми разных возрастов и своевременно внести изменения в создание групп в садах. Следующий шаг – предоставить возможность попасть в садики и всем другим желающим, даже не имея городской прописки", - заявил Мондриевский.

Он отметил, что этим летом жители столицы не очень активно определялись, в какой детский сад пойдет их ребенок. При этом, по данным Мондриевского, на данный момент в столичных детсадах остается свободной каждая четвертая кровать.

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Также он добавил, что городские власти стимулируют и частные садики, которым также готовы платить за каждого маленького киевлянина 3000 гривен в месяц.

Ранее новости "Сегодня" писали, как будут работать детские сады в условиях адаптивного карантина.

Также смотрите о трагедии в детском саду во Львове:

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Киев КГГА детский сад

Источник: Сегодня

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