Адаптивный карантин в Украине: Степанов рассказал, как будут работать детсады

Учреждения могут закрывать на две недели

Дошкольные детские учреждения, как и школы, будут закрыты, если населенный пункт попадет в "красную" зону карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга.

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"Уровни опасности определяются по трем критериям, установленным в государстве. Это количество загруженных коек, критерий по количеству тестов на 100 тысяч населения, и последний критерий, который четко показывает динамику заболевания – это количество выявленных больных на 100 тысяч населения за 14 дней. (...) В зависимости от этих критериев устанавливается уровень опасности. Когда мы говорим о "красном" уровне опасности, в районе или городе прекращается работа школ и детских садов – всех образовательных учреждений", – объяснил Степанов.

Также глава Минздрава подчеркнул, что город, район или область попадает в определенную зону на 14 дней, то есть детские учреждения будут закрыты на протяжении двух недель, после чего могут возобновить работу, если эпидемическая ситуация улучшится.

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Напомним, ранее Минздрав дал рекомендации по борьбе с коронавирусом в школах. В связи с эпидемией в учебных заведениях изменится расписание уроков, учителя будут опрашивать учеников об их самочувствии, а директор должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей.

Как сообщали новости "Сегодня", в МОН назвали две даты начала учебы в украинских вузах. Оказывается, первокурсники и "магистры" начнут позже, чем студенты остальных курсов.

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