Адаптивный карантин в Украине: Степанов рассказал, как будут работать детсады

Дошкольные детские учреждения, как и школы, будут закрыты, если населенный пункт попадет в "красную" зону карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга.
"Уровни опасности определяются по трем критериям, установленным в государстве. Это количество загруженных коек, критерий по количеству тестов на 100 тысяч населения, и последний критерий, который четко показывает динамику заболевания – это количество выявленных больных на 100 тысяч населения за 14 дней. (...) В зависимости от этих критериев устанавливается уровень опасности. Когда мы говорим о "красном" уровне опасности, в районе или городе прекращается работа школ и детских садов – всех образовательных учреждений", – объяснил Степанов.
Также глава Минздрава подчеркнул, что город, район или область попадает в определенную зону на 14 дней, то есть детские учреждения будут закрыты на протяжении двух недель, после чего могут возобновить работу, если эпидемическая ситуация улучшится.
Напомним, ранее Минздрав дал рекомендации по борьбе с коронавирусом в школах. В связи с эпидемией в учебных заведениях изменится расписание уроков, учителя будут опрашивать учеников об их самочувствии, а директор должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей.
Как сообщали новости "Сегодня", в МОН назвали две даты начала учебы в украинских вузах. Оказывается, первокурсники и "магистры" начнут позже, чем студенты остальных курсов.
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