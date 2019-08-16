В Киев отправили баржу с херсонскими арбузами: фото

В столицу отправили на барже по Днепру 500 тонн ягоды

В Киев в пятницу, 16 августа, в третий раз отправили баржу с херсонскими арбузами. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев на своей странице в Facebook.

"500 тонн лучших арбузов и 40 тонн дыни с полей Херсонской области вскоре появятся на полках столичных супермаркетов", – написал Гусев.

Реклама

По его словам, урожай арбузов в регионе в этом году ожидается на уровне 300 тыс. тонн.

Отметим, что пока в Украину из-за дефицита активно везут импортные яблоки, фермеров шокировала ситуация на рынке арбузов. По предварительным оценкам отраслевых экспертов, в этом сезоне площади под ранними арбузами в хозяйствах Юга сократились, а плантации под богарными арбузами, наоборот, расширились. Такие арбузы появились на рынке во второй половине июля.

Как известно, в Украине в разгаре сезон арбузов – на август приходится пик урожая. Но даже в сезон арбуз важно выбирать правильно. Новости "Сегодня" рассказали, о чем нужно знать и на что обращать внимание, чтобы ягода досталась спелая и сладкая.

А ранее мы сообщали, как сделать мороженое из дыни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама