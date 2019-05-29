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В Киев приедет родственница Шиндлера, спасшего от гибели сотни евреев

29 мая, 15:43

Розмари Шиндлер Гарлоу посетит Национальный молитвенный завтрак

Фото: facebook.com/rosemary.schindler
Фото: facebook.com/rosemary.schindler.

Восьмой Национальный молитвенный завтрак, который состоится 30 мая в Киеве, посетит Розмари Шиндлер Гарлоу – член семьи спасшего от неминуемой гибели в нацистских концлагерях около 1,2 тысячи евреев Оскара Шиндлера, сообщает  "Обозреватель".

Розмари Шиндлер Гарлоу является соорганизатором неприбыльной организации Schindler's Ark International которая борется с антисемитизмом, расизмом, а также дескриминацией в отношении нацменьшинств. Программой визита запланировано не только участие Шиндлер Гарлоу в молитвенном завтраке, а также встреча с выжившими после геноцида украинскими евреями, родственники которых стали жертвами нацизма. Также она проведет встречу с представителями неправительственных организаций по реабилитации пострадавших.

Она отметила, что вместе с пережившими Холокост евреями и их потомками организация придерживается принципа "не молчать". Это направлено на то, чтобы будущие поколения никогда больше не переживали антисемитизм и террор. С этой миссией она и посетит Украину.

Отметим, что Оскар Шиндлер потратил все состояние на взятки, чтобы защитить своих рабочих от газовой камеры. В 1963 г. израильское правительство назвало его "праведником мира". После его смерти в 1974 г. он стал единственным бывшим членом нацистской партии, который похоронен на горе Сион в Иерусалиме. Сегодня более 8 тыс. человек являются потомками евреев, спасенных благодаря усилиям Шиндлера. О жизни Шиндлера написано немало статей и книг. В их числе вышедшая в свет в 1982 году книга австралийского писателя Томаса Кенилли "Ковчег Шиндлера", удостоенная Букеровской премии. С огромным успехом прошел по экранам мира фильм Стивена Спилберга "Список Шиндлера", который в 1993 году получил сразу девять Оскаров, включая номинации "Лучший фильм" и "Лучший актер".

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Иерусалиме проходил День памяти жертв Холокоста.


Напомним, в молитвенном завтраке в Киеве также примет участие политический и финансовый эксперт администрации 40-го президента США (1981-1989) Рональда Рейгана Марк Нуттл.

VIII Национальный молитвенный завтрак с участием первых лиц государства, народных депутатов Украины, членов правительства, депутатов парламентов стран Евросоюза и США, представителей дипломатических миссий, религиозных и общественных организаций состоится в Украинском доме.

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Тег Киев, холокост, молитвенный завтрак

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