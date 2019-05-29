Советник Рональда Рейгана посетит Украину

Американский политический эксперт Марк Нуттл приедет на VIII молитвенный завтрак

Марк Нуттл / charismanews.com.

Политический и финансовый эксперт администрации 40-го президента США (1981-1989) Рональда Рейгана Марк Нуттл прибудет в Украину для участия в VIII Национальном молитвенном завтраке. Об этом сообщил координатор молитвенного завтрака Павел Унгурян.

Нуттл посетит Украину не впервые. В 1991 году он был одним из немногих представителей Запада, принимавших активное участие в формировании независимости Украины, а потом помогал провести первые в истории Украины национальные выборы президента.

"Имея только теплые воспоминания об Украине, я болею за ее дальнейшую судьбу и с большим интересом наблюдаю за последними политическими изменениями в стране. Мой опыт сотрудничества с администрацией Рейгана подсказывает, что нового президента Украины Владимира Зеленского ожидают непростые времена, и от его окружения будет зависеть очень многое", – отметил политик

30 мая в Украинском доме состоится VIII Национальный молитвенный завтрак с участием первых лиц государства, народных депутатов Украины, членов правительства, депутатов парламентов стран Евросоюза и США, представителей дипломатических миссий, религиозных и общественных организаций.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принял присягу президента Украины .

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