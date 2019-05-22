В Киеве активизировались работы на сталинском секретном объекте

Речь идет об огромном бетонном кессоне

Фото: Александр Марущак, Сегодня

На столичной Оболони активизировались работы на когда-то секретном объекте Киева. Речь идет об огромном бетонном кессоне, построенном в 30-е годы прошлого века. Его должны были опустить под землю и он мог стать частью тоннеля под Днепром. Эту стройку назвали сталинским секретным объектом №1. В Киеве должны были построить два подземных тоннеля: на Жуковом острове с выходом в Бортничах и на Оболони – с выходом на Троещине. По тоннелю должны были передвигаться поезда и даже танки. Построить все это помешала война.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Объект на Оболони (возле парка "Наталка") долгие годы стоял запущенным. Там собирались наркоманы, неформалы и просто любители экстрима проводили свои вечеринки. Сейчас из объекта вывезли мусор и полностью разобрали возведенные из советского кирпича стены. Причем кирпич за годы превратился в монолитные куски, которые выбивали, судя по всему, отбойными молотками. Две огромные кучи кирпича валяются прямо возле объекта.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Сегодня" поинтересовалась у городских чиновников что происходит с этим объектом, для чего в нем ведутся работы и что по итогу в нем собираются открыть. Соответствующий информационный запрос мы отправили в КГГА. Увы, нам пришел краткий ответ из Оболонской райадминистрации, что сталинский кессон не является коммунальной собственностью Оболонского района и не находится на балансе у местного предприятия по содержанию зеленых насаждений. Оказывается, сталинский объект находится в частной собственности, но в Оболонской РГА не могу сказать, кто именно хозяин этого объекта.

"Кессон размещается за границами парка "Наталка" и находится в частной собственности, более детальную информацию о владельце могут знать в Фонде госимущества. Да, какие-то рабочие проводили там демонтаж стен и вывозили мусор, но делалось это не за счет коммунального предприятия", – сообщили нам в Оболонской РГА.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Ранее ходили слухи, что кессон хотят превратить в современное арт-пространство и даже оборудовать лифтом. Сейчас о планах не знают даже в местной райадминистрации.

"Слухи разные ходят. Одни говорят, что тут откроют картинную галерею, другие – концертный зал, ночной клуб, ресторан. Версий много, но четкой информации о целевом назначении этого объекта в райадминистрации нет", – добавляют районные чиновники.

Напомним, что в Киеве разрушается памятник основателям города – братьям Хориву, Кию и Щеку, а также их сестре Лыбедь.

Также мы сообщали, что Монумент Независимости, что на Майдане в Киеве, — в критическом состоянии, считают эксперты. В фасаде памятника образовались огромные дыры, сквозь которые видны внутренние коммуникации и ржавые элементы инженерных конструкций. Местами обвалились метровые куски мраморной облицовки. Те плиты, что уцелели, держатся на честном слове и рискуют упасть в любой момент.

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