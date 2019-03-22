В Киеве бесплатно раздают саженцы деревьев

Растения раздавали на парковке на улице Освободителей, а с 13:00 саженцы могли получить все желающие возле парка Победы

В Киеве бесплатно раздают саженцы деревьев 2019-03-22T14:08:00+02:00 Другие новости Растения раздавали на парковке на улице Освободителей, а с 13:00 саженцы могли получить все желающие возле парка Победы

Сегодня в столице бесплатно раздают саженцы популярных видов деревьев. Акцию устроили активисты Центра альтернативного озеленения Киева.

Получить растение мог любой киевлянин, который приехал на парковку на улице Освободителей. В одни руки выдавали не более 20 саженцев. Кто брал деревья для школы или садика, тот мог получить вдвое больше.

Организаторы напомнили, что елки и сосны сажают в песке, а вот пихту лучше садить в парковой зоне.

Саженцы также раздают с 13:00 близ парка Победы. Они свозятся с лесхоза под Киевом, их отдают общественным озеленителям или даром, или по низкой цене.

Организатор акции Роман Любека отметил, что самой распространенной ошибкой киевлян является неправильная высадка деревьев, а после – отсутствие ухода за саженцами. При этом есть четко установленные правила, где можно сажать деревья. Активисты советуют высаживать растения на придомовых территориях и территориях школ, садиков, больниц и поликлиник.

В прошлом году на подобной акции киевлянам раздали 7000 саженцев.

Ранее мы писали, что первые недели весны – лучший период для обрезки и кронирования деревьев. Садоводы говорят, что в этот период обрезка приносит деревьям меньше вреда. Инструмент для обрезания должен быть острым, чтобы срез был плавный и не было трещин.

Также напомним, что в Киеве запретили обрезать деревья, оставляя уродливые стволы.

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