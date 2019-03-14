В Киеве бездомных котов поселят в "котохаты"
Всего по столице планируют установить 18 кошачьих домиков
В Киеве для бездомных котов появятся деревянные будки, в которых могут поместиться до десяти животных. В таком домике коты могут спать и есть. Обустраивать кошачьи домики будет благотворительный проект "Котохата", который уже начал принимать заявки от жителей столицы.
Всего в разных районах Киева планируют установить 18 "котохат", которые смогут выдерживать температуру до -10 °C, сообщается на странице проекта в Facebook.
"Котохата" предлагает всем желающим установить котодомик заполнить специальную анкету, однако при этом следует придерживаться ряда правил. В частности, территория, где будет установлена будка для котов, должна охраняться, быть под присмотром и отделяться забором. Это должно гарантировать безопасность животных. Также после обустройства домика его необходимо поддерживать в чистом состоянии и обеспечивать водой и пищей животных.
Если заявщик соответствует всем критериями, то волонтеры обещают сделать все возможное, чтобы установить "котохату". При этом в месяц устанавливаются только три домика.
Ранее сообщалось, что в одном из крупнейших городов Южно-Африканской Республики впервые за два года пошел дождь. Радуются и люди, и животные. Ведь дышать в это время гораздо легче в портовом городе. Местная жительница опубликовала видео, на котором ее двухлетний лабрадор по кличке Белла, которая никогда не видела дождя, пришла от этого в восторг.
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