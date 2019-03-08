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Взрослая собака впервые увидела дождь: реакцию сняли на видео

Сегодня, 05:15

Неподдельная радость лабрадора Беллы на ролике, выложенном ее хозяйкой, не может не умилить

Взрослая собака впервые увидела дождь: реакцию сняли на видео Другие страны Неподдельная радость лабрадора Беллы на ролике, выложенном ее хозяйкой, не может не умилить

В одном из крупнейших городов Южно-Африканской Республики впервые за два года пошел дождь. Радуются и люди, и животные. Ведь дышать в это время гораздо легче в портовом городе.

Местная жительница опубликовала видео, на котором ее двухлетний лабрадор по кличке Белла, которая никогда не видела дождя, пришла от этого в восторг.

Напомним, что минувшим летом в ЮАР даже выпал снег, чего в стране не случалось с десяток лет. Жители портового Кейптауна делились впечатлениями от сильной метели, поскольку им уже очень давно не приходилось включать обогреватели и прятаться под несколькими одеялами.

Кроме того, мы писали о снегопаде, который в ЮАР принес холодный фронт в сентябре. Довольно непривычные кадры с заснеженной саванной и животными, которые, возможно, впервые в жизни столкнулись с этим природным явлением, тоже удивили сеть.

Также сообщалось, что в конце лета в Альпах выпало до полуметра снега. А до этого несколько недель была изнурительная жара. Температура резко снизилась до минус 4. Всему виной холодный фронт, который надвинулся на Центральную Европу. Снежно также в горах Германии и Италии. Местные говорят, такое бывает крайне редко, раз в 10-20 лет.

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Тег ЮАР, погода, дождь, климат, кейптаун, природное явление

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