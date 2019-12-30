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В Киеве будет работать "сказочный трамвайчик"

30 декабря, 13:06

Зимний «сказочный трамвайчик» начнет свою работу 2 января в 11:00

Фото: rebenkoved.ru

Фото: rebenkoved.ru

В Киеве для маленьких жителей и гостей столицы будет работать "сказочный трамвайчик" – книжно-библиотечные развлечения от Национальной библиотеки Украины. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"Сказочный трамвайчик" собирает детей уже на протяжении пяти лет. Во время мероприятий можно ознакомиться с новейшими украинскими книгами для детей, принять участие в интересном путешествии вместе с литературными героями, посмотреть кукольное представление, почитать и посоревноваться в конкурсах и викторинах.

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Зимний "сказочный трамвайчик" начнет свою работу 2 января в 11:00. Участие смогут принять все юные читатели в возрасте от 3 до 10 лет.

Креативные библиотекари главной детской библиотеки Украины проводят театрализованные сказочные чтения, уже подготовили к работе необычную "трамвайную" библиотеку: детей ожидают новые книги, развлечения, загадки, настольные игры, игрушки, аквагрим и интересные мастер-классы.

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Библиотечные развлечения в трамвайчике продлятся 2, 3, 8, 9 и 10 января 2020 в течение двух часов – с 11:00 до 13:00.

Для того, чтобы как можно больше детей смогло попасть в трамвайчик, время пребывания в нем для одного ребенка будет ограничено до одного часа. Родители в это время смогут получить консультации и советы библиотекаря по чтению детей, ознакомиться с новыми поступлениями, репертуаром услуг, сервисов, досуговых программ Национальной библиотеки Украины для детей на ее информационных интернет-ресурсах.

Услуги "сказочного трамвайчика" бесплатные. Трамвай во время проведения библиотечных мероприятий с 11:00 до 13:00 не двигается, он стоит на остановке у выхода со станции метро "Контрактовая площадь" на Подоле.

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Киев дети книги сказочный трамвайчик

Источник: Сегодня

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