В Киеве частично ограничат движение на мосту Патона

Сегодня, 15:24

Будет проводится ремонт в первой полосе движения

Фото: Олег Стельмах
Фото: Олег Стельмах

С пятницы, 9 ноября, будет частично ограничено движение на мосту им. Патона. Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Отмечается, что движение транспорта в первой полосе в направлении с улицы Дружбы Народов на проспект Соборности будет перекрыто в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ. В компании попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонта.

Как известно, несколько тысяч мостов в Украине требуют неотложного ремонта. Среди них и знаменитый, построенный 65 лет назад, мост Патона с уникальной цельносварной конструкцией, которая дала трещину. Из-за этого киевляне наблюдали целый водопад – на мосту прорвало тепломагистраль. Инженеры утверждали, что ЧП не навредило путепроводу – мост и без того аварийный.

Ранее в мэрии Киева заявили, что мост Патона все-таки капитально отремонтируют. Из-за длительной эксплуатации объекта на металлоконструкциях и металлических поперечных балках происходят необратимые процессы коррозионных повреждений. Работы по реконструкции будут осуществляться городом совместно с Институтом электросварки им. Е.О. Патона.
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