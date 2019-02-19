В Киеве демонтировали МАФ "Посольства Биткоина в Украине"

В МАФе базировались книжный магазин и некая организация

Фото: Информатор.

В Киеве демонтировали МАФ "Посольства Биткоина в Украине" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b3c/dee/5c6b3cdeecfe9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b3c/dee/5c6b3cdeecfe9.jpg 2019-02-19T04:52:00+02:00 Другие новости В МАФе базировались книжный магазин и некая организация

На Львовской площади в Киеве сотрудники коммунального предприятия "Благоутрій" демонтировали сооружение, в котором базировались книжный магазин и некая организация под названием "Посольство Биткоина в Украине". На месте дежурили сотрудники подразделения ТОР, обошлось без конфликтов.

Как удалось выяснить журналистам, что "Посольство Биткоина в Украине" было запущено основателем и CEO криптовалютной биржи Kuna Михаилом Чобаняном в 2014 году. По его словам, проект имел образовательный и просветительский характер.

Однако в 2015 году, после разногласий с тогдашним партнером, который являлся владельцем МАФа, Чобанян покинул организацию.

Ранее мы писали, что в Киеве на вокзале разогнали незаконный рынок. Торговцев выгнали из прохода, ведущего от электричек в сторону Старовокзальной улицы.

Напомним, борьба с незаконными киосками и другими временными сооружениями в Киеве продолжается. В департаменте благоустройства КГГА заявили, что за последние пять лет демонтировано 13 014 незаконных конструкций – вдвое больше, чем за предыдущий период.

Так, 22 января мы писали, что на Лесном в Киеве снесли двухэтажную пристройку к кафе-бару. Владельцы признали, что летняя площадка была построена незаконно. Чтобы снести "огромный шатер", коммунальщикам пришлось задействовать спецтехнику.

Кроме того, в начале января на улице Сеченова, 3, в Голосеевском районе Киева коммунальщики с трудностями снесли незаконную пристройку к дому. Действиям сотрудников "Киевблагоустройства" мешали неизвестные в масках.

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Источники: Информатор , Forklog Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.