В Киеве демонтировали МАФ "Посольства Биткоина в Украине"
В МАФе базировались книжный магазин и некая организация
На Львовской площади в Киеве сотрудники коммунального предприятия "Благоутрій" демонтировали сооружение, в котором базировались книжный магазин и некая организация под названием "Посольство Биткоина в Украине". На месте дежурили сотрудники подразделения ТОР, обошлось без конфликтов.
Как удалось выяснить журналистам, что "Посольство Биткоина в Украине" было запущено основателем и CEO криптовалютной биржи Kuna Михаилом Чобаняном в 2014 году. По его словам, проект имел образовательный и просветительский характер.
Однако в 2015 году, после разногласий с тогдашним партнером, который являлся владельцем МАФа, Чобанян покинул организацию.
Ранее мы писали, что в Киеве на вокзале разогнали незаконный рынок. Торговцев выгнали из прохода, ведущего от электричек в сторону Старовокзальной улицы.
Напомним, борьба с незаконными киосками и другими временными сооружениями в Киеве продолжается. В департаменте благоустройства КГГА заявили, что за последние пять лет демонтировано 13 014 незаконных конструкций – вдвое больше, чем за предыдущий период.
Так, 22 января мы писали, что на Лесном в Киеве снесли двухэтажную пристройку к кафе-бару. Владельцы признали, что летняя площадка была построена незаконно. Чтобы снести "огромный шатер", коммунальщикам пришлось задействовать спецтехнику.
Кроме того, в начале января на улице Сеченова, 3, в Голосеевском районе Киева коммунальщики с трудностями снесли незаконную пристройку к дому. Действиям сотрудников "Киевблагоустройства" мешали неизвестные в масках.
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