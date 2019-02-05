В Киеве директор завода задолжал сотрудникам более 11 миллионов зарплаты
Руководитель завода «Маяк» не платил зарплату работникам 10 месяцев
Прокуратура сообщила о подозрении генеральному директору ОАО "Завод "Маяк" в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины ("Безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем на месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия").
Установлено, что с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года гендиректор не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму 11,2 млн грн, уточнили в столичной прокуратуре.
При этом деньги на счетах предприятия были: глава предприятия осуществлял другие платежи, тратил средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.
Напомним, в прошлом году по состоянию на 1 июля украинские предприятия задолжали работникам свыше 2,72 млрд грн по заработной плате. Известно, что только на экономически активных предприятиях (то есть на тех, которые работают, не банкроты и не "заморозили" деятельность) в июне более 109 тыс. украинцев ожидали заработанные деньги по несколько месяцев, а то и годы. Суммарная задолженность работодателей перед ними составляла 1,4 млрд грн. То есть, средний долг по зарплате перед одним работником – почти 13 тыс. грн.
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