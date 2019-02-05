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В Киеве директор завода задолжал сотрудникам более 11 миллионов зарплаты

Вчера, 21:01

Руководитель завода «Маяк» не платил зарплату работникам 10 месяцев

В Киеве директор завода задолжал сотрудникам более 11 миллионов зарплаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9dd/208/5c59dd20831e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9dd/208/5c59dd20831e1.jpg Другие новости Руководитель завода «Маяк» не платил зарплату работникам 10 месяцев

Прокуратура сообщила о подозрении генеральному директору ОАО "Завод "Маяк" в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины ("Безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем на месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия").

Установлено, что с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года гендиректор не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму 11,2 млн грн, уточнили в столичной прокуратуре.

При этом деньги на счетах предприятия были: глава предприятия осуществлял другие платежи, тратил средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, в прошлом году по состоянию на 1 июля украинские предприятия задолжали работникам свыше 2,72 млрд грн по заработной плате. Известно, что только на экономически активных предприятиях (то есть на тех, которые работают, не банкроты и не "заморозили" деятельность) в июне более 109 тыс. украинцев ожидали заработанные деньги по несколько месяцев, а то и годы. Суммарная задолженность работодателей перед ними составляла 1,4 млрд грн. То есть, средний долг по зарплате перед одним работником – почти 13 тыс. грн. 

 

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Тег завод, расследование, прокуратура, долги по зарплатам

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