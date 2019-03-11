В Киеве домашних животных будут массово прививать от бешенства: список адресов
В Шевченковском районе питомца можно будет привить с 12 по 16 марта
В центральном Шевченковском районе столицы проведут профилактические мероприятия по иммунизации животных против бешенства. Как сообщили "Сегодня" в Госпродпотребслужбе, такие меры связаны с участившимися случаями заболевания среди животных. Тут вспоминают крысу, которая укусила женщину возле Золотых ворот, а затем сдохла. Владельцам домашних животных рекомендуют провести прививку питомцев против этого заболевания.
На сайте Госпродпотребслужбы указаны даты и адреса, где можно будет сделать уколы. Мероприятия запланированы с 12 марта по 16 апреля.
Позже привить питомца можно будет на Оболони. Здесь пункты, где будут проводить вакцинацию, будут работать с 19 марта по 9 апреля.
Напомним, в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве прокомментировали случай с укусом женщины бешеной крысой. Там сайт "Сегодня" заверили, что женщине, которая пострадала от укуса крысы, уже ничего не угрожает.
Ранее мы писали рекомендации и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, как уберечься от бешенства, если их укусило больное животное. Бешенство – смертельная инфекция, передающаяся человеку при укусе зараженных животных, причем в 99% случаев источник заражения – собаки.
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