Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве домашних животных будут массово прививать от бешенства: список адресов

Сегодня, 13:50

В Шевченковском районе питомца можно будет привить с 12 по 16 марта

Фото: 4allwomen.ru
Фото: 4allwomen.ru.
В Киеве домашних животных будут массово прививать от бешенства: список адресов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/64b/3b3/5c864b3b3f6f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/64b/3b3/5c864b3b3f6f8.jpg Другие новости В Шевченковском районе питомца можно будет привить с 12 по 16 марта

В центральном Шевченковском районе столицы проведут профилактические мероприятия по иммунизации животных против бешенства. Как сообщили "Сегодня" в Госпродпотребслужбе, такие меры связаны с участившимися случаями заболевания среди животных. Тут вспоминают крысу, которая укусила женщину возле Золотых ворот, а затем сдохла. Владельцам домашних животных рекомендуют провести прививку питомцев против этого заболевания.

На сайте Госпродпотребслужбы указаны даты и адреса, где можно будет сделать уколы. Мероприятия запланированы с 12 марта по 16 апреля.

Позже привить питомца можно будет на Оболони. Здесь пункты, где будут проводить вакцинацию, будут работать с 19 марта по 9 апреля.

Напомним, в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве прокомментировали случай с укусом женщины бешеной крысой. Там сайт "Сегодня" заверили, что женщине, которая пострадала от укуса крысы, уже ничего не угрожает.

Ранее мы писали рекомендации и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, как уберечься от бешенства, если их укусило больное животное. Бешенство – смертельная инфекция, передающаяся человеку при укусе зараженных животных, причем в 99% случаев источник заражения – собаки.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, прививка, вакцинация, бешенство, госпотребслужба

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве домашних животных будут массово прививать от бешенства: список адресов". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кропивницком из-за бешеного кота в зоне риска оказался целый микрорайон

27 февраля, 13:25

Бешенство ветеринары обнаружили у домашнего кота

Бешенство в Киеве: над городом нависла угроза распространения болезни

19 декабря 2018, 15:30

Заболевание было зафиксировано у собак, кошек и лисиц, а теперь и крыс

Киевлянку укусила крыса, зараженная бешенством

19 декабря 2018, 12:42

Женщина пыталась спасти животное в Золотоворотском сквере

Первый случай за 11 лет: во Львове женщина умерла от бешенства

3 ноября 2018, 01:27

По словам медиков, женщина заболела, так как не обратилась в больницу, даже после смерти животного

Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Старший и младший: частые ошибки родителей в воспитании детей

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

Возле Киева нашли волка: его сбила машина

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

Соловьева довели до истерики критикой Путина

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет