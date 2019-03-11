В Киеве домашних животных будут массово прививать от бешенства: список адресов

В Шевченковском районе питомца можно будет привить с 12 по 16 марта

Фото: 4allwomen.ru.

В Киеве домашних животных будут массово прививать от бешенства: список адресов Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/64b/3b3/5c864b3b3f6f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/64b/3b3/5c864b3b3f6f8.jpg 2019-03-11T13:50:58+02:00 Другие новости В Шевченковском районе питомца можно будет привить с 12 по 16 марта

В центральном Шевченковском районе столицы проведут профилактические мероприятия по иммунизации животных против бешенства. Как сообщили "Сегодня" в Госпродпотребслужбе, такие меры связаны с участившимися случаями заболевания среди животных. Тут вспоминают крысу, которая укусила женщину возле Золотых ворот, а затем сдохла. Владельцам домашних животных рекомендуют провести прививку питомцев против этого заболевания.

На сайте Госпродпотребслужбы указаны даты и адреса, где можно будет сделать уколы. Мероприятия запланированы с 12 марта по 16 апреля.

Позже привить питомца можно будет на Оболони. Здесь пункты, где будут проводить вакцинацию, будут работать с 19 марта по 9 апреля.

Напомним, в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве прокомментировали случай с укусом женщины бешеной крысой. Там сайт "Сегодня" заверили, что женщине, которая пострадала от укуса крысы, уже ничего не угрожает.

Ранее мы писали рекомендации и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, как уберечься от бешенства, если их укусило больное животное. Бешенство – смертельная инфекция, передающаяся человеку при укусе зараженных животных, причем в 99% случаев источник заражения – собаки.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.