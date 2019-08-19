В Киеве готовят памятник Сикорскому с секретом: фото

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В День авиации Украины, 31 августа, в столице откроют памятник легендарному авиаконструктору Игорю Сикорскому. Его установят возле аэропорта "Киев" (Жуляны), который с недавних пор носит его имя. "Сегодня" посмотрели, как в литейном цеху под Киевом идет процесс сборки памятника, над которым трудится скульптор Владимир Журавель с коллегами.

В этот четверг фигуру Сикорского, парящего над земным шаром, начнут монтировать возле аэропорта "Киев". До этого времени мастерам нужно еще собрать земное полушарие, на котором будет стоять Игорь Сикорский на одной ноге с моделью вертолета в руке.

"Полушарие с картой состоит из 140 деталей. На ней можно будет увидеть северное полушарие земли. Ноги памятника уже отшлифованы. Руки, голова и туловище еще доделываются, шлифуются", — рассказывает нам автор памятника, скульптор Владимир Журавель. Архитектор памятника — Олег Селиванов, дизайн разрабатывал Станислав Топальский.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Сикорский, которого в США называли "Мистер геликоптер", будет запечатлен студентом с небольшими усиками. Авторы "одели" его в форму студента Киевского Политехнического института. На плечах пиджака можно рассмотреть нашивки с эмблемой политеха. На жилетке мы насчитали пять пуговиц, на пиджаке их будет четыре.

Вместе с рабочими поднимаем бронзовую голову "Мистера геликоптера" с верхней частью галстука. Втроем несем ее потихоньку к памятнику. Тяжеловато! Владимир Журавель руководит процессом.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня В тренде Дожди отступили, в Украину возвращается жара: синоптики уточнили прогноз погоды

Голову прикладываем к туловищу — так, чтобы все идеально сошлось, в том числе и часть галстука на туловище. То же проделываем и с моделью вертолета, для этого вставляем ее в отверстие, которое специально сделали в правой руке авиаконструктора.

"Заканчиваю модель вертолета, которую Игорь Иванович будет держать в руке. Она с секретом. Я разработал специальный механизм, и шесть лопастей будут крутиться от дуновения ветра. А всего модель вертолета состоит из 20 мелких деталей", — поясняет нам скульптор.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Высота памятника с постаментом — 7 метров 20 сантиметров. Чтобы Сикорский держался на одной точке, он будет стоять на мощной металлической подставке, на которую "наденут" его ногу.

Ранее Киевская городская государственная администрация опубликовала видео работ по созданию памятника Сикорскому.

Также новости "Сегодня" писали, как Сикорский создал самолет по "чертежам" из сна.

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